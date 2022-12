VIDEO Nevjerojatan početak! Gvardiol poletio i zabio, Vatreni zaspali u prvom idućem napadu

Odlično je hrvatska nogometna reprezentacija otvorila utakmicu za treće mjesto protiv Maroka, pritisnula od prve minute i to je urodilo plodom već u sedmoj minuti, no do isteka devete već je bilo 1-1. Oba gola pala su nakon centaršuta iz slobodnjaka.

Prvo je Lovro Majer uputio sjajnu loptu u šesnaesterac za neočekivanog desnog beka Ivana Perišića koji ju je glavom dao iza leđa, a tamo je Joško Gvardiol visoko skočio i glavom je pospremio uz desnu stativu.

Stoper Leipziga u 19. je nastupu zabio drugi gol za "vatrene", ima gol i u pobjedi 3-0 na gostovanju kod Cipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Šteta što je nešto više od minutu poslije, nakon gotovo preslikanog slobodnjaka, pao gol na drugoj strani. Centaršut je glavom blokirao Majer, a lopta je kao naručena na peterac pala Achrafu Dariju.

Stoper Bresta našao se sam pred Dominikom Livakovićem, pobjegao je Josipu Stanišiću i nije imao težak zadatak glavom zabiti za 1-1.

Mislav Oršić u 42. minuti na asistenciju Marka Livaje zabio je za vodstvo Hrvatske.

