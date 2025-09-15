VIDEO Nevjerojatan potez igrača Gorice: Zbog ovoga ga je izviždao cijeli Maksimir...

SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao Rijeku RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja

