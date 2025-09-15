Obavijesti

PRETJERAO JE

VIDEO Nevjerojatan potez igrača Gorice: Zbog ovoga ga je izviždao cijeli Maksimir...

ZAGREB - Gorica je u nedjelju navečer na Maksimiru, u 6. kolu HNL-a, nanijela Dinamu (2-1) prvi poraz u sezoni. Igrači Gorice odigrali su sjajnu utakmicu, ali su maksimalno 'krali' vrijeme. U tome je pretjerao Stefan Perić koji je, u jednom trenutku, izletio izvan travnjaka i ostao ležati, liječnici su mu došli pomoći, ali on se ustao, ušao na teren i opet pao.. Razbjesnilo je to dinamovce i cijeli stadion koji ga je izviždao.

Izležavanje igrača Gorice na Maksimiru 01:05
Izležavanje igrača Gorice na Maksimiru | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK DINAMO - GORICA 1-2

VIDEO Pogledajte kako je Gorica prvi put slavila na Maksimiru i što je pošlo po krivu za Dinamo

ZAGREB - Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su ostvarili prvu pobjedu u klupskoj povijesti na Maksimiru i time šokirali Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!

GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 01:11
GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
UJEDINJENI NAVIJAČI

VIDEO Dinamo izgubio nakon 5 mjeseci. Ovo je reakcija Boysa

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo Zagreb, činiš me sretnim kad tužno je. Ti stvarno ne znaš kol'ko te volim, zapjevali su Bad Blue Boysi nakon prvog poraza u mandatu Marija Kovačevića i povijesnog slavlja Gorice na Maksimiru. Dinamo je izgubio prvi put od travnja i šokantnog poraza upravo kod Gorice, navijači su mu u nekoliko navrata zviždali, ali su na koncu pružili podršku uoči derbija protiv Hajduka.

Boysi pjesmom ispratili igrače Dinama 00:49
Boysi pjesmom ispratili igrače Dinama | Video: Hrvoje Tironi /24sata
GOLOVI S OPUS ARENE

VIDEO Nema stranca do Bosanca u Osijeku! Evo kako je Omerović utrpao hat-trick Vukovarcima

OSIJEK - VUKOVAR 4-0 Luka Jelenić je načeo goste u slavonskom derbiju, a dokrajčio ih je Nail Omerović golom iz slobodnjaka pa još dva iz igre za prvu pobjedu "bijelo-plavih" u šestom kolu HNL-a. Hat-trick junak došao je u Slavoniju u kolovozu 2021.

NK Osijek vs HNK Vukovar 1991 4:0 01:33
NK Osijek vs HNK Vukovar 1991 4:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao Rijeku

RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja

NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 00:58
NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

