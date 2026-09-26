NAVIJAČKA EUFORIJA
VIDEO Ni Uefina kazna neće spriječiti Hrvate: Pogledajte okupljanje pred dvoboj u Pragu
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Pragu očekuje prva utakmica Lige nacija protiv Češke. 'Vatreni' na tribinama Fortuna Arene neće imati podršku navijača zbog Uefine kazne koja se odnosi na jednu gostujuću utakmicu bez prisutnosti hrvatskih navijača, a to je upravo ova. Međutim, ni Uefina kazna ne sprječava hrvatske navijače da se okupe na ulicama glavnog češkog grada. Uz stihove pjesme 'Viva Croatia' počela je navijačka euforija