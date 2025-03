VIDEO Nije slučajno! Pogledajte kako Rakitić zabija slobodnjake

Ivan Rakitić (37) najbolje je odgovorio na kritike koje su mu stizale u posljednje vrijeme. Veznjak Hajduka spektakularno je pogodio iz slobodnog udarca protiv Šibenika. Lopta je ušla u "rašlje", a golman gostiju Ivan Filipović ostao je ukopan na mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:42 Sažetak Hajduk - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Bio je to Rakitićev drugi gol u dresu Hajduka. Mogao je imati i treći, no pogodak koji je zabio glavom u 70. minuti, nakon ubačaja Ismaela Dialloa, poništen je zbog zaleđa u začetku akcije. Očito mu Šibenik leži, jer je i prvi gol u dresu Hajduka zabio upravo protiv njih. To se dogodilo prošlog listopada, kada su "bili" na Poljudu svladali Šibenčane s uvjerljivih 4-0.

Da su mu golovi iz slobodnih udaraca specijalnost, Rakitić je pokazivao još dok je igrao za Barcelonu. Naravno, ondje je rijetko dolazio na red zbog Lea Messija i Neymara, koji su bili prvi izvođači. Ipak, jedan jednako spektakularan pogodak kao ovaj protiv Šibenika postigao je u Kupu protiv Huesce. U dresu Seville zabio je četiri gola iz slobodnih udaraca, a oni stariji sigurno se sjećaju kako je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. šokirao Skoplje pogotkom protiv Sjeverne Makedonije.

Da pogodak protiv Šibenika nije bio slučajnost, nego rezultat napornog treniranja, pokazali su i iz Hajduka. Klub je na društvenim mrežama objavio snimke Rakitića kako na treningu precizno pogađa slobodne udarce.