VIDEO Nizozemac htio dati ruku, Messi ga sasuo uvredama: Evo što se zapravo desilo na SP-u...

Argentina i Nizozemska odigrali su jednu od najboljih utakmica na SP-u u Katru kad su se susreli u četvrtfinalu turnira. 'Gaučosi' su prošli nakon 2-2, a utakmica je bila dramatična. Wout Weghorst (30) je u 11. minuti sudačke nadoknade zabio za 2-2 i produžetke, a bio je i antagonist viralne snimke nakon utakmice.

- Koga gledaš, glupane? Ajde kreni dalje, glupane - vikao je Lionel Messi (35) u popularnoj videosnimci.

Te su riječi bile upućene upravo Weghorstu, a nova snimka otkrila je što se zapravo dogodilo nakon utakmice. Naime, Weghorst je stao iza zida i gledao Messija koji je pričao u mikrofon novinarima.

Nizozemac, doduše, nije imao zlu namjeru i htio je jednostavno pružiti ruku Messiju u sportskom duhu nakon utakmice u kojoj su obje momčadi ostavile sve na terenu.

- Čekao sam ga i htio sam mu dati ruku, a on to radi? To je nepoštovanje - dodao je Weghorst.

Messi 'iskulirao' protivnika

Video kasnije prikazuje Messija koji u zagrljaju sa suigračem hoda prema svlačionici. Na putu je stajao Weghorst, ali Messi ga je 'iskulirao' i nije mu čestitao na utakmici. S tim se danas ne ponosi.

- Ne sviđa mi se ta snimka i to što sam učinio. Bilo je puno tenzija, te su riječi prirodno izašle iz mene. Puno se toga dogodilo s tim igračem i još dvojicom tijekom utakmice - objasnio je legendarni Messi.

