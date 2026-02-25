Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV DEBAKL

VIDEO Nogometaš je zaprosio na terenu, a iduće jutro... Šok!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nogometaš je zaprosio na terenu, a iduće jutro... Šok!
Foto: Instagram

Nogometaš Derrickson Quirós zaprosio djevojku, a zaruke trajale manje od 24 sata! Internet bruji o "najkraćim zarukama u povijesti"

Admiral

Nogometaš gvatemalskog prvoligaša Xelajúa Derrickson Quirós (24) postao je viralna senzacija, ali ne zbog poteza na terenu. Njegova romantična prosidba nakon utakmice pretvorila se u internetsku priču s nevjerojatnim preokretom, zaruke su potrajale manje od 24 sata.

Sve je započelo kao iz bajke. Nakon nedjeljne utakmice protiv Marquensea, 24-godišnji kostarikanski veznjak kleknuo je na travnjak stadiona Mario Camposeco. Pred publikom i suigračima, izvadio je prsten i zaprosio djevojku, influencericu Wendy Nicole. Emotivni video koji prikazuje njezino oduševljenje, suze i zagrljaj dok publika plješće brzo se proširio društvenim mrežama, izgledajući kao savršen romantični trenutak koji će pamtiti cijeli život.

Međutim romansa je imala kraći vijek trajanja od prosječne nogometne utakmice. Već idućeg jutra, Quirós je na Instagramu objavio prekid. Iako je objava na X-u, koja je pokrenula lavinu reakcija, šaljivo navela "razvod", radilo se o prekidu zaruka. U službenoj izjavi, nogometaš je naveo kako prolazi kroz "tešku osobnu situaciju" te da se sada želi "u potpunosti i isključivo fokusirati na nogomet". Ovaj nagli zaokret pretvorio je romantičnu priču u internetsku komediju i dramu.

Urnebesne reakcije na najkraće zaruke u povijesti

Vijest o prekidu izazvala je lavinu komentara na internetu. Objava korisnika Zacharyja Ogude, koja je sažela dramatični obrat, postala je platno za humoristične i satirične reakcije. Korisnici su zbijali šale na račun "najkraćih zaruka u povijesti", a mnogi su dijelili memeove koji upozoravaju na opasnosti javnih izljeva ljubavi. Posebno su se istaknuli komentari na svahiliju, poput izreke "posadio je mango uz cestu", koja se koristi za opisivanje riskantnog javnog poteza koji je završio neuspjehom.

Priča je ubrzo postala globalni fenomen, a slične objave na drugim profilima prikupile su tisuće lajkova i komentara ispunjenih slomljenim srcima i nevjericom. Dok se Derrickson Quirós i Wendy Nicole nose s privatnim prekidom, njihova je priča postala još jedan primjer kako društvene mreže mogu pretvoriti intimne trenutke u globalni spektakl.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026