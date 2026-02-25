VIDEO Nogometaš je zaprosio na terenu, a iduće jutro... Šok!

Nogometaš gvatemalskog prvoligaša Xelajúa Derrickson Quirós (24) postao je viralna senzacija, ali ne zbog poteza na terenu. Njegova romantična prosidba nakon utakmice pretvorila se u internetsku priču s nevjerojatnim preokretom, zaruke su potrajale manje od 24 sata.

Sve je započelo kao iz bajke. Nakon nedjeljne utakmice protiv Marquensea, 24-godišnji kostarikanski veznjak kleknuo je na travnjak stadiona Mario Camposeco. Pred publikom i suigračima, izvadio je prsten i zaprosio djevojku, influencericu Wendy Nicole. Emotivni video koji prikazuje njezino oduševljenje, suze i zagrljaj dok publika plješće brzo se proširio društvenim mrežama, izgledajući kao savršen romantični trenutak koji će pamtiti cijeli život.

Međutim romansa je imala kraći vijek trajanja od prosječne nogometne utakmice. Već idućeg jutra, Quirós je na Instagramu objavio prekid. Iako je objava na X-u, koja je pokrenula lavinu reakcija, šaljivo navela "razvod", radilo se o prekidu zaruka. U službenoj izjavi, nogometaš je naveo kako prolazi kroz "tešku osobnu situaciju" te da se sada želi "u potpunosti i isključivo fokusirati na nogomet". Ovaj nagli zaokret pretvorio je romantičnu priču u internetsku komediju i dramu.

Urnebesne reakcije na najkraće zaruke u povijesti

Vijest o prekidu izazvala je lavinu komentara na internetu. Objava korisnika Zacharyja Ogude, koja je sažela dramatični obrat, postala je platno za humoristične i satirične reakcije. Korisnici su zbijali šale na račun "najkraćih zaruka u povijesti", a mnogi su dijelili memeove koji upozoravaju na opasnosti javnih izljeva ljubavi. Posebno su se istaknuli komentari na svahiliju, poput izreke "posadio je mango uz cestu", koja se koristi za opisivanje riskantnog javnog poteza koji je završio neuspjehom.

Priča je ubrzo postala globalni fenomen, a slične objave na drugim profilima prikupile su tisuće lajkova i komentara ispunjenih slomljenim srcima i nevjericom. Dok se Derrickson Quirós i Wendy Nicole nose s privatnim prekidom, njihova je priča postala još jedan primjer kako društvene mreže mogu pretvoriti intimne trenutke u globalni spektakl.