Okrenuo je zaostatak od 2-0 u setovima protiv Stefanosa Tstitsipasa, osvojio 19. Grand Slam u Parizu (6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), a onda se okrenuo prema tribinama i prišao jednom dječaku.

Mališan je dobio neobičan poklon. Reket s kojim je Novak Đoković zaključio turnir otišao je u njegove ruke..

- Ne znam tko je taj dječak, ali čuo sam ga cijelo vrijeme. Bodrio me kad sam gubio 2-0, čak mi je i davao savjete tijekom meča kao trener, haha. Ako je itko zaslužio reket, onda je to on. Htio sam mu ga dati jer me podržavao cijelo vrijeme - rekao je Đoković nakon meča.

Samo jedan Grand Slam više na vječnoj ljestvici imaju Roger Federer i Rafael Nadal. A slijedi Wimbledon kojega je osvojio pet puta.

- Dio sam povijesti sporta koji volim i to me ispunjava. Ne bih mogao biti sretniji zbog svega što sam napravio u zadnjih 48 sati. Ovo je vjerojatno jedno od moja tri najveća dostignuća. Pobijedio sam Rafu poslije četiri i pol sata borbe na njegovom terenu, jučer nisam trenirao, došao sam s punim baterijama boriti se s Tsitsipasom koji je igrao prvi finale Grand Slama - rekao je Nole.

O čemu je razmišljao nakon 0-2 u setovima?

- Čuo sam dva glasa. Prvi je govorio da ne mogu preokrenuti, da je gotovo. Taj je bio prilično glasan. Osjetio sam da je vrijeme da se posvetim drugom glasu. Rekao sam sebi da ja to mogu, počeo sam ponavljati sebi da bih povjerovao. Kad je počeo treći set, osjećao sam se bolje. Poslije toga u meni nije postojala nikakva sumnja.

Uzeo je Australiju pa Roland Garros. Još "samo" tri titule (Wimbledon, Olimpijske igre i US Open) do Zlatnog slama u istoj godini. To nikad nitko nije napravio u muškoj konkurenciji, a u pojedinačnom tenisu uopće uspjelo je samo Steffi Graf 1988.

- Sve je moguće. Putovanje na kojem sam dosad bio je fantastično, ostvario sam uspjehe za koje su mnogi mislili da su nemoguće. U dobroj sam poziciji za Zlatni slam, ali tako je bilo i 2016. pa sam izgubio na Wimbledonu u trećem kolu. Sad imamo samo dva tjedna do tog turnira i to nije idealno. Probat ću se prilagoditi igri na travi što je prije moguće.

Wimbledona lani nije bilo.

- Nije mi problem reći da želim osvojiti naslov, naravno da želim. Bio sam sretan kad sam čuo da će se ove godine igrati. Volim travu, napredovao sam puno u tom segmentu i nadam se da ću iskoristiti ovo samopouzdanje - jasan je Nole.