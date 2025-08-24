VIDEO Nova sezona, stari Ante Budimir! Evo kako je zabio prvi gol u novoj sezoni za Osasunu

Nova sezona, stari Ante Budimir! Nakon što je ostao bez gola u prvom kolu protiv Real Madrida, odmah je to ispravio u drugom kolu i već u devetoj minuti zabio Valenciji svoj prvi gol sezone za Osasunu.

Lineups provided by Sofascore

Sjajnu akciju odigrala je Osasuna po desnoj strani. Gomez je odličnom loptom pronašao Rosiera, bek Osasune ubacuje u srce kaznenog prostora, a hrvatski reprezentativac još jednom pokazuje koliko je dominantan u skoku. Nadvisio je sve stopere gostiju i "zakucao" loptu u mrežu za rano vodstvo Osasune.

Gol Budimira pogledajte OVDJE.

Utakmica je tek počela te Budimir ima priliku još golova dodati na svoj konto. Podsjetimo, prošle sezone 21 put je zatresao mrežu u La Ligi i bio među najboljim strijelcima lige. Odličan početak za Budimira i nadamo se da će tako i nastaviti,