Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJAN GOL

VIDEO Nova sezona, stari Ante Budimir! Evo kako je zabio prvi gol u novoj sezoni za Osasunu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nova sezona, stari Ante Budimir! Evo kako je zabio prvi gol u novoj sezoni za Osasunu
Foto: Screenshot/SportKlub

U devetoj minuti utakmice Budimir je u srcu kaznenog prostora nadskočio obrambene igrače Valencije i 'zakucao' loptu za 1-0. Opet je pokazao koliko je opasan u zraku i da će i ove sezone biti strah i trepet u napadu

Nova sezona, stari Ante Budimir! Nakon što je ostao bez gola u prvom kolu protiv Real Madrida, odmah je to ispravio u drugom kolu i već u devetoj minuti zabio Valenciji svoj prvi gol sezone za Osasunu

Lineups provided by Sofascore

Sjajnu akciju odigrala je Osasuna po desnoj strani. Gomez je odličnom loptom pronašao Rosiera, bek Osasune ubacuje u srce kaznenog prostora, a hrvatski reprezentativac još jednom pokazuje koliko je dominantan u skoku. Nadvisio je sve stopere gostiju i "zakucao" loptu u mrežu za rano vodstvo Osasune.

Gol Budimira pogledajte OVDJE.

Utakmica je tek počela te Budimir ima priliku još golova dodati na svoj konto. Podsjetimo, prošle sezone 21 put je zatresao mrežu u La Ligi i bio među najboljim strijelcima lige. Odličan početak za Budimira i nadamo se da će tako i nastaviti,

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025