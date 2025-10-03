VIDEO Novak Đoković iznenadio tehnikom kojom podiže snagu

Novak Đoković pobijedio je Marina Čilića 7-6, 6-4 u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Iako to nije bila najbolja izvedba srpskog tenisača, stigao je do 20. pobjede u 22. meču protiv Čilića. Interes javnosti pobudio je i potezima na pauzi između gemova.

Naime, s obzirom na to da je u Šangaju vrlo vruće i da je visoka vlažnost zraka, Đoković si je posebnim rukavicama hladio dlanove. Radi se o postupku kojeg je počeo koristiti prošle godine, a rashlađivanjem dlanova si poboljšava protok krvi i podiže razinu snage.

Đoković je trenutačno četvrti tenisač svijeta, a u trećem kolu igrat će protiv kvalifikanta Yannicka Hanfmanna.