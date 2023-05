VIDEO Novi dan, nova drama u Njemačkoj: Heidenheim u 100. minuti izborio Bundesligu

Nogometaši Heidenheima u 99. minuti su osigurali ulazak u Bundesligu, a na novom čekanju je Hamburg koji je posljednji put u Bundesligi igrao tijekom sezone 2017./18.

Od ranije je poznato kako je Darmstad osigurao ulazak u elitni razred njemačkog nogometa, a u posljednjem, 34. kolu druge lige, trebalo se razriješiti pitanje tko će biti drugi klub koji će izravno prema Bundesligi.

Foto: Tom Weller/DPA

Do 99. minute utakmice Regensburga i Heidenheima to je bio Hamburg koji je u zadnjem kolu slavio kod Sandhausena 1-0. U tom slučaju Hamburg je samo morao dočekati kraj u kojem Heidenheim neće pobijediti.

Ne samo to, već je Heidenheim do 58. minute gubio 0-2 kod Regensburga. Gubio je i 1-2 do 93. minute, ali je tada iz jedanaesterca na 2-2 izjednačio Beste. Trebao je Heidenheimu još jedan gol za veliko slavlje i do njega je došao u 99. minuti kada je strijelac za 3-2 bio Kleindienst.

Kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE.

Tako su Darmstadt i Heidenheim skupili po 67 bodova, a Hamburg bod manje te će za povratak u Bundesligu morati odigrati dvije utakmice i biti bolji od Stuttgarta, šesnaeste momčadi prvoligaške ljestvice.