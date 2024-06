VIDEO Novinar je poklonom razgalio Modrića: 'Stvarno si me dirnuo, on je najveći ikada'

Sve je počelo u Njemačkoj prije 18 godina na Svjetskom prvenstvu, a vjerojatno će tamo i završiti jedna veličanstvena reprezentativna karijera najvećeg veznjaka u povijesti.

Neuništivi Luka Modrić (38) u subotu će od 18 sati povesti Hrvatsku protiv Španjolske na svom devetom velikom natjecanju s "vatrenima". S kapetanskom trakom oko ruke, u najdražem dresu i to pred više 35 tisuća hrvatskih navijača. Kako i priliči jednom nogometnom velikanu. Osvojio je svjetsko srebro i broncu, popunio je vitrinu i sa srebrom iz Lige nacija, ali ima još mjesta. Za onu medalju koju svi sanjamo, kao i sam Luka. Onu zlatnog sjaja, a Euro u Njemačkoj posljednja je prilika.

Rotterdam: Susret Hrvatske i Španjolske u finalu Lige nacija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Modrić je u sjajnoj formi, maksimalno spreman i motiviran za prvu utakmicu na Europskom prvenstvu i to protiv zemlje koja mu je druga domovina. Kao nekoga tko je osvojio sve što se može u nogometu, igrao s najvećim zvijezda i upoznao mnoge veličine, teško ga je fascinirati, ali to je uspio novinar španjolske inačice ESPN-a. On se susreo s Modrićem uoči posljednjeg treninga Hrvatske pred utakmicu sa Španjolskom i poklonio mu argentinski dres Maradone.

Luka je bio oduševljen. Ostao je bez teksta i s divljenjem gledao u dres ponajvećeg nogometaša u povijesti koji je bio uzor njemu, kao i svima koji se bave nogomet. Svi su oni upijali poteze 'malog zelenog'.

- Ovo je posebno. Zadovoljstvo je imati ovaj dres. Diego je najveći i stvarno si me dirnuo. Ne znam što ti mogu dati, možda moj dres nakon sutrašnje utakmice ako želiš - ponudio je razgaljeni Modrić, a navijač je to objeručke prihvatio.

Uljepšao je Luki dan i vjerujemo, dodatno ga motivirao za utakmicu protiv Španjolske, a ovaj dan će i on sam pamtiti zauvijek. Uspio je oduševiti najvećeg veznjaka u povijesti i uz to će dobiti njegov dres. Bolje od toga ne može.