VIDEO Odluke suca, Carevićev crveni, tri gola i dva promašena penala. Evo sažetka utakmice

VATROGASCI IMAJU 50 DOJAVA

VIDEO Dramatične snimke iz Kaštela: More poplavilo kuće, vozila su zapela u poplavi... KAŠTELA - Kaštelanski vatrogasci zaprimili su u srijedu navečer oko 50 dojava zbog olujnog juga koje je podiglo razinu mora i poplavilo kuće, ulice i objekte uz rivu u svih sedam Kaštela. Jaki jugoistočni vjetar, koji je dosezao do 60 km/h, onemogućio je intervencije na samoj rivi dok se more ne povuče, pa vatrogasci pomažu samo na udaljenijim lokacijama te građanima savjetuju postavljanje vreća s pijeskom. U Splitu nije bilo većih poplava, osim uobičajenih problema na pojedinim cestama zbog začepljenih šahtova. "Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo", kazao je čitatelj o situaciji u Kaštelima-

