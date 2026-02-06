Obavijesti

ŠOU NA MAKSIMIRU

VIDEO Odluke suca, Carevićev crveni, tri gola i dva promašena penala. Evo sažetka utakmice

LOKOMOTIVA - GORICA 3-0 U prvoj utakmici 21. kola HNL-a Lokomotiva je pobijedila Goricu. Susret su obilježile sudačke odluke na koje je poludio Mario Carević. Prvo je dosuđen kontroverzan penal kojeg je Pajač zabio u 12. minuti. Bošković je u 22. povećao na 2-0, a onda je pred kraj prvog dijela Lovrić prekinuo kontru Gorice, a Carević je dobio crveni zbog reakcije. Stojaković u 47. završio priču

Sažetak utakmice Lokomotiva - Gorica 01:58
Sažetak utakmice Lokomotiva - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DiCaprio i otimačina nekretnina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Di Caprio i otimačina vila, strava u Međimurju, ministrica dobila novi službeni auto, četiri tisuće novih asistenata, uklonjen mauzolej Šoškočaninu, Iran i SAD pregovarali u Omanu

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DiCaprio i otimačina nekretnina 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: DiCaprio i otimačina nekretnina | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kataklizma u Dalmaciji. Strani radnici moraju znati hrvatski

Plima od 95 centimetara u velikom nevremenu sinoć na obali poplavila je ulice u Trogiru, Omišu, Splitu i Pagu. Posrnuli maneken Robert Dicaprio. Izmjene zakona o strancima. Epstein je tražio prijateljicu u Hrvatskoj.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kataklizma u Dalmaciji. Strani radnici moraju znati hrvatski 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kataklizma u Dalmaciji. Strani radnici moraju znati hrvatski | Video: 24sata/Video
VATROGASCI IMAJU 50 DOJAVA

VIDEO Dramatične snimke iz Kaštela: More poplavilo kuće, vozila su zapela u poplavi...

KAŠTELA - Kaštelanski vatrogasci zaprimili su u srijedu navečer oko 50 dojava zbog olujnog juga koje je podiglo razinu mora i poplavilo kuće, ulice i objekte uz rivu u svih sedam Kaštela. Jaki jugoistočni vjetar, koji je dosezao do 60 km/h, onemogućio je intervencije na samoj rivi dok se more ne povuče, pa vatrogasci pomažu samo na udaljenijim lokacijama te građanima savjetuju postavljanje vreća s pijeskom. U Splitu nije bilo većih poplava, osim uobičajenih problema na pojedinim cestama zbog začepljenih šahtova. "Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo", kazao je čitatelj o situaciji u Kaštelima-

Poplava u Kaštelima 02:43
Poplava u Kaštelima | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožićeva obrana htjela uvesti nove svjedoke, sud ih je odbio!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Hrvati u Epsteinovim dokumentima, narkobanda s posrnulim manekenom Robertom Di Caprijem, supruga poginulog vozača na svjedočenju bivšem ministru Banožiću...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Manevar na suđenju Banožiću - obrana uvela nove svjedoke 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Manevar na suđenju Banožiću - obrana uvela nove svjedoke | Video: 24sata/Video
FLORIDSKI METEOALARM

VIDEO Pazi glavu! S drveća na Floridi padaju sleđene iguane

Na Floridi je nagli pad temperature izazvao neobičan prizor, iguane su počele padati s drveća. Zbog hladnoće, ovi gmizavci ulaze u stanje nalik hibernaciji, gube kontrolu nad mišićima i ostaju nepomični, kao „zamrznuti“. Mogu se vidjeti po travnjacima, trotoarima i ispod drveća. Zelene iguane su invazivna vrsta, a samo u okrugu Broward sakupljeno je oko 1.500 ovakvih životinja.

Iguane na Floridi 02:43
Iguane na Floridi | Video: 24sata/Reuters

