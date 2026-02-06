ŠOU NA MAKSIMIRU
VIDEO Odluke suca, Carevićev crveni, tri gola i dva promašena penala. Evo sažetka utakmice
LOKOMOTIVA - GORICA 3-0 U prvoj utakmici 21. kola HNL-a Lokomotiva je pobijedila Goricu. Susret su obilježile sudačke odluke na koje je poludio Mario Carević. Prvo je dosuđen kontroverzan penal kojeg je Pajač zabio u 12. minuti. Bošković je u 22. povećao na 2-0, a onda je pred kraj prvog dijela Lovrić prekinuo kontru Gorice, a Carević je dobio crveni zbog reakcije. Stojaković u 47. završio priču
