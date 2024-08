VIDEO Oduševljenje u Madridu: Atletico predstavio pojačanja kojim napada 'kraljevski klub'

Atletico Madrid ovog je ljeta doveo Juliána Alvareza, Conora Gallaghera, Robina Le Normanda i Alexandera Sørlotha, a spektakla u predstavljanju pojačanja nije nedostajalo. Bilo je tu svega - od lasera, vulkana, motora i žestoke glazbe za više od 30.000 ljudi na Wanda Metropolitanu.

Prvo su Le Normand i Sørloth ušli u teren iz kuteva, ali tek je uslijedio pravi spektakl. Connor Galagher ušao je kroz tunel praćen brujanjem i turiranjem bajkera s motorima, uz pjesmu "Welcome to the Jungle". Na centru je navijače pozdravio s dvije rečenice na španjolskom i izazvao delirij među navijačima.

Alvarezovom nastupu prethodili su hologrami paukovih mreža koji su prekrili travnjak, a Argentinac se pojavio s malim paukom na prsima.

Na kraju su četiri nova nogometaša i sedam novih nogometašica Atletica na komandu iz publike skakali na skandiranje "Tko ne skače navijač je Reala" i zatim napravili počasni krug oko stadiona dok je band svirao na terenu.

Atletico je La Ligu otvorio remijem protiv Villarreala (2-2), a u idućem kolu dočekuje Gironu na Wandi Metropolitanu. Za četiri pojačanja Madriđani su potrošili 183 milijuna eura, a nadaju se kako će im pomoći u borbi za titulu prvaka protiv Real Madrida i Barcelone.