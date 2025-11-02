SAŽETAK OSIJEK - VARAŽDIN
VIDEO Osijek nošen Kohortom i Sopićem tražio pobjedu protiv Varaždina. Nije ju pronašao
OSIJEK - VARAŽDIN 0-0 Simon Rožman nije "preživio" tri uzastopna poraza Osijeka pa je na njegovo mjesto stigao Željko Sopić. Tražio je domaćin pobjedu u debiju novog trenera, ali organizirani i disciplinirani Varaždinci odolijevali su napadima. "Bijelo-plavi" su bodovno izjednačeni s Vukovarom na začelju, a u idućem kolu idu u goste Hajduku, dok je Varaždin četvrti
