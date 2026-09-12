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VIDEO Osječka rapsodija na Opusu: Ovako su razbili Dinamo

OSIJEK - DINAMO 4-2 Osječani su na Opus Areni uvjerljivo slavili nad aktualnim prvakom Dinamom. Golijadu je započeo Leon golovima u 12. i 36. minuti, a bivši dinamovac Vrbačić je povećao na 3-0. Zajc je smanjio, a Prevljak pogodio iz penala. Za konačnih 4-2 zabio je Bukvić preko pola terena na prazan gol 'modrih'. Osijek je sada prvi u HNL-u s 15, a Dinamo treći s 13 bodova.

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Dinamo - Osijek VIDEO
Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadača iz škole u ZG- terete za pokušaj teškog ubojstava!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dječak je stabilno, a maloljetni napadač nakratko je odveden u dječju psihijatrijsku bolnicu. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, dva pokušaja ubojstva i devet povreda prava djeteta. Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u zatvoru, na Braču i dalje bukti požar, ekonomista Vukovića terete za prijevaru ulagača, paraolimpijac Toni krenuo je biciklom do Međugorja...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadača iz škole u ZG- terete za pokušaj teškog ubojstava! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadača iz škole u ZG- terete za pokušaj teškog ubojstava! | Video: 24sata
NEVJEROJATNO

VIDEO Svi se miču, a pogledajte što on radi na A1: 'Mislio da je VIP traka rezervirana za njega'

Usred zastoja ljudi naprave prolaz za hitnu i vučnu službu, a onda se pojavio gospodin "meni se žuri” i mrtav-hladan vozi po sredini tog prolaza, ispričao nam je čitatelj, koji se u subotu vozio po A1. Radilo se o prometnoj nesreći na A1, između čvora Ogulin i odmorišta Dobra u smjeru Zagreba. "Kad se napravi prolaz za hitne službe, netko uvijek zaključi da je to VIP traka rezervirana upravo za njega", rekao je čitatelj.

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Koridor na A1 VIDEO
Koridor na A1 | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Napadnuto dijete je stabilno nakon što ga je napao dječak u školi u Zagrebu. Dvoje mrtvih u stravičnoj nesreći kraj Velike Gorice. Imamo nade,borit ćemo se njega, za 24sata kaže brat Jean Michel Nicoliera. U Splitu u sat vremena palo 77 litara kiše. Otpad iz Gospića spalit će se u cementari Holcima u Koromačnom, direktor Mihajlo Mitrović kaže da građani ne moraju brinuti.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Napad u školi potresao zemlju | Video: 24sata/Video
BRZO GA UGASILI

VIDEO Požar na FER-u: Vatra krenula iz kuhinje fakulteta

Zagrebački vatrogasci potvrdili su nam informaciju kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o požaru u kuhinji Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Radilo se o požaru aparata za kavu. Požar je brzo ugašen!

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Požar u Zagrebu VIDEO
Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
MJESTO UŽASA

VIDEO Policija je sve ogradila: Oglasila se škola nakon što je učenik nožem izbo dvoje ljudi

U petak ujutro dogodio se napad u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Pod nadzorom je policije. Iz škole su uputili obavijest učenicima i roditeljima na web stranici. 'Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena', priopćili su.

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Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole VIDEO
Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

OSTALO

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