VIDEO Osječka rapsodija na Opusu: Ovako su razbili Dinamo

NEVJEROJATNO

VIDEO Svi se miču, a pogledajte što on radi na A1: 'Mislio da je VIP traka rezervirana za njega' Usred zastoja ljudi naprave prolaz za hitnu i vučnu službu, a onda se pojavio gospodin "meni se žuri” i mrtav-hladan vozi po sredini tog prolaza, ispričao nam je čitatelj, koji se u subotu vozio po A1. Radilo se o prometnoj nesreći na A1, između čvora Ogulin i odmorišta Dobra u smjeru Zagreba. "Kad se napravi prolaz za hitne službe, netko uvijek zaključi da je to VIP traka rezervirana upravo za njega", rekao je čitatelj.

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