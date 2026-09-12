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VIDEO Osječka rapsodija na Opusu: Ovako su razbili Dinamo
OSIJEK - DINAMO 4-2 Osječani su na Opus Areni uvjerljivo slavili nad aktualnim prvakom Dinamom. Golijadu je započeo Leon golovima u 12. i 36. minuti, a bivši dinamovac Vrbačić je povećao na 3-0. Zajc je smanjio, a Prevljak pogodio iz penala. Za konačnih 4-2 zabio je Bukvić preko pola terena na prazan gol 'modrih'. Osijek je sada prvi u HNL-u s 15, a Dinamo treći s 13 bodova.
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