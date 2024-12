VIDEO Ovaj koš sa sirenom je presudio Dinamovu treneru

Dinamo godinama dominira u hrvatskom nogometu, a pod istim imenom htjeli su zasjesti i na vrh hrvatske košarke. KK Rudeš je prije četiri godine promijenio ime u KK Dinamo, a samo dvije godine kasnije ušao je u elitni rang hrvatske košarke.

Apetiti su im porasli, kao i ulaganja u momčad, doveli su na klupu hrvatskog izbornika Josipa Sesara, a veliki adut bila im je i gromoglasna podrška Bad Blue Boysa. To im je ulijevalo nadu da se mogu ugurati među najbolje hrvatske klubove. I uspjeli su, prije dvije sezone igrali su završnicu Kupa, prošle sezone plasirali se u polufinale hrvatskog prvenstva. Sve je išlo po planu, ali ove sezone doživjeli su bolan pad.

Utakmica 7. kola državnog prvenstva košarkaša Dinamo - Cedevita Junior | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Josip Sesar je otišao, a zamijenio ga je Vanja Miljković. Klupski cilj bio je igrati europska natjecanja, no bolno su nastradali od francuskog Dijona koji ih je ostavio na minus 48. To je samo bila uvertira pred katastrofu. Momčad Dinama nije ni sjena one iz prošle sezone, u prvenstvu imaju tek tri pobjede nakon deset kola i morat će se dobro namučiti za plasman u play-off, a iz osmine finala Kupa izletjeli su od drugoligaša Marsonije (86-85)! I to kako.

Dinamovci su pet sekundi prije kraja vodili 85-82. Išli su na prekršaj, domaćini pogodili prvo slobodno bacanje, drugo promašili pa su uspjeli uhvatiti loptu. Luka Špehar dobio ju je na trici, ispalio ju je prema košu i spektakularno pogodio uz zvuk sirene za plasman u četvrtfinale!

Taj koš šokirao je igrače, trenera, ali i čelnike koji su na kraju odlučili presjeći. Ovakvo što se ne prašta pa su smijenili Miljkovića.

Kako god bilo, teško razdoblje pred Dinamo koji je u velikom padu. Kostur momčadi ostao je od prošle sezone, no problem je što ga nisu nadogradili. Neki su ušli u godine, neki su izvan forme i to se osjeti na terenu.