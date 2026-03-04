SNIMKA S MAKSIMIRA
VIDEO Ovako je cijeli Maksimir zapljeskao hrabrom mladom borcu, a Dinamo sredio amatere
DINAMO - KURILOVEC 2-0 Ivan Šćepina (19) sa svojim je klubom došao na Maksimir i izveo početni udarac gotovo dvije godine nakon teške nesreće i pada zbog kojega se borio za život. Četvrtoligaš je pružio solidan otpor "modrima" za koje su, na asistencije debitanta Paula Tabinasa, zabijali Mounsef Bakrar i Patrik Horvat, također debitant.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.