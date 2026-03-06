Obavijesti

SAŽETAK ISTRA - OSIJEK

VIDEO Ovako je Osijek srušio Istru i pobijedio drugu u nizu!

ISTRA - OSIJEK 0-1 Obje momčadi ušle su s velikim ulogom u dvoboj. Istra je tražila prekid niza od četiri poraza, a Osječani potvrdu pobjede protiv Vukovara u posljednjem kolu. "Bijelo-plavi" su na kraju stigli do pobjede, a gol odluke zabio je Nail Omerović u 61. minuti. Poigravala se obrana Istre i pogriješila u izgradnji igre, a Omerović je to znao kazniti i zabiti za drugu pobjedu Osijeka zaredom

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svaki tjedan 'žetončić' jedan

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zurovec je novi ‘žetončić’ HDZ-a. Mali Jona izgovorio prvu riječ nakon četiri godine borbe. Stotine Hrvata iz Dubaija stigle kući. Liječnici s Rebra vraćaju osmijeh na lice teško ozlijeđenim sestrama iz Afrike. Šušnjar se narugao MOL-u zbog prijave Janafa. Horvat tvrdi: USKOK je namjestio poruke.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bijesni rat na Bliskom istoku. Strašna tragedija u Istri

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Opskrba naftom i plinom zbog rata u Iranu je poremećena. Troje mrtvih koji nisu dugo viđeni pronađeno u mjestu Filipini kraj Poreča. Šesti dan rata na Biskom istoku, dva iranska drona pala u Azerbejdžanu. Prvi hrvatski državljani iz Dubaija bi avionom Croatie Airlinesa trebali stići u Hrvatsku.

NESLANA ŠALA ILI?

VIDEO Naručili zlatnog Trumpa od 4,5 metra pa - nestali! Kipar ljut: Duguju mi 83.000 eura!

Američki kipar Alan Cottrill odbija predati 4,5 metra visok pozlaćeni kip Donalda Trumpa "Don Colossus" jer naručitelji, skupina kripto investitora, nisu platili više od 83.000 eura niti prava za korištenje Trumpova lika u promociji tokena. Kip prikazuje Trumpa s podignutom šakom nakon pokušaja atentata u Pennsylvaniji. Cottrill kaže da će kip predati tek nakon uplate. Zbog projekta prima uvredljive poruke, ali tvrdi da samo radi svoj posao. Investitori se još nisu oglasili.

VARAŽDINOV AS

VIDEO Tavaresovo remek-djelo protiv Hajduka najljepši gol u veljači! Pogledajte i divite se

Iuri Tavares dobitnik je nagrade za najljepši gol mjeseca u veljači. Zabio je sjajan gol protiv Hajduka u remiju u Varaždinu (1-1). Igrač mjeseca je Dion Drena Beljo iz Dinama, trener mjeseca je također Dinamov Mario Kovačević, dok je obrana mjeseca pripala Osijekovom Marku Malenici

DIRLJIVE SCENE S MAKSIMIRA

VIDEO Ivanova borba ujedinila je cijelu Hrvatsku. Evo što nam je rekao uoči utakmice Dinama

Dirljive scene prethodile su utakmici Dinama i četvrtoligaša Kurilovca (2-0) u četvrtfinalu Kupa. Ivan Šćepina (19) na maksimirskom je travnjaku počasno izveo početni udarac. Prije gotovo dvije godine teško se ozlijedio i borio za život nakon što je pao s krova dok je išao po loptu, a njegova je borba ujedinila Hrvatsku. Na dar je dobio loptu i Dinamov dres. Razgovarali smo s njim i ocem Darijom

