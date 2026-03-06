VIDEO Ovako je Osijek srušio Istru i pobijedio drugu u nizu!

DIRLJIVE SCENE S MAKSIMIRA

VIDEO Ivanova borba ujedinila je cijelu Hrvatsku. Evo što nam je rekao uoči utakmice Dinama Dirljive scene prethodile su utakmici Dinama i četvrtoligaša Kurilovca (2-0) u četvrtfinalu Kupa. Ivan Šćepina (19) na maksimirskom je travnjaku počasno izveo početni udarac. Prije gotovo dvije godine teško se ozlijedio i borio za život nakon što je pao s krova dok je išao po loptu, a njegova je borba ujedinila Hrvatsku. Na dar je dobio loptu i Dinamov dres. Razgovarali smo s njim i ocem Darijom

