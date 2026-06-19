24SATA U ALEXANDRIJI
VIDEO Ovako 'vatreni' treniraju dan nakon Engleske. Falilo je 11 igrača, Gvardiol i Livi su trčali...
"Vatreni" su odradili regeneracijski trening u Alexandriji. Zlatko Dalić na travnjaku je (barem u uvodnih 15 minuta koliko smo mogli vidjeti) bio s 15 igrača, pojedincima koji su protiv Engleske ostali ili ušli s klupe. Nitko od prvih 11 iz dvoboja s Engleske nije trenirao punim intenzitetom. Gvardiol je trčao dionice, Livaković u društvu Subašića nizao krugove, a drugi nisu ni izašli na teren.