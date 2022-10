VIDEO Ovo nije bilo ugodno: Navijači u Parizu izviždali Mbappea na crvenom tepihu

U večeri nogometnih zvijezda Kylian Mbappe bio je jedna od najvećih. Napadač PSG-a bio je u najužem izboru Zlatne lopte čija se ceremonija održala u Parizu osvojivši na kraju šesto mjesto.

A Mbappeov dolazak na crveni tepih pred kazalište Chatelet nije bio jedan od ugodnijih. Fanovi koji su se okupili propisno su izviždali Mbappea i pokazali što misle o njemu.

Francuz je to dosta dobro podnio, s osmijehom na licu, ali, da je bilo ugodno...

Mnogo se toga već mjesecima piše oko Mbappeovog statusa i navodnoj želji za odlaskom u Real Madrid, nezadovoljstvu, sukobima sa suigračima. Navijači, jasno, tomu slijepo vjeruju, a Mbappe se u nedjelju navečer nakon pobjede nad Marseilleom oglasio po tim pitanjima:

- Nisam tražio odlazak u siječnju. Informaciju koja je objavljena taj dan nisam razumio. Ni na koji način, izravno ili neizravno, nisam povezan s tom informacijom - rekao je i dodao:

- Šokirala me ta vijest, kao i sve druge. Ljudi možda misle da sam ja u to uključen, ali uopće nisam. Drijemao sam, moji najbliži su bili na utakmici mog mlađeg brata. Svi smo bili zatečeni kad smo saznali. Poslije smo se s tim morali pozabaviti, a mene je čekala utakmica (u Ligi prvaka protiv Benfice nap. a.). Samo sam želio reći da je to potpuna izmišljotina i da sam ovdje vrlo sretan.

