Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBIJEDILI MINNESOTU

VIDEO Pacersi se zagrijavaju za sezonu, Zubac ubacio 6 koševa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pacersi se zagrijavaju za sezonu, Zubac ubacio 6 koševa
Foto: Trevor Ruszkowski
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zubac solidan u pobjedi Pacersa: 6 koševa, 3 skoka i 2 asistencije, a Haliburton se vratio na parket i odmah zapalio publiku

Admiral

Hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac postigao je šest koševa uz šut za dva 3-7 te tri skoka i dvije asistencije za 17:36 minuta provedenih u igri u 123-112 pobjedi Indiana Pacersa protiv Minnesota Timberwolvesa u prvoj predsezonskoj utakmici svoje momčadi uoči početka nove sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, NBA.

Susret je obilježio povratak na parket zvijezde Pacersa Tyresea Haliburtona koji je propustio čitavu prošlu sezonu zbog ozljede ahilove tetive zadobivene u finalu doigravanja 2025. godine. Haliburton je odigrao 16:07 minuta i to vrijeme iskoristio za sedam koševa i šest asistencija.

Aaron Nesmith je sa 19 ubačaja predvodio Pacerse, dok je isti učinak kod Wolvesa imao Anthony Edwards. Nova sezona u NBA ligi počinje 20. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'
NOVINARKA BEZ ZADRŠKE

FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'

Diletta Leotta, poznata sportska novinarka, otkrila je neočekivane detalje iz privatnog života! U podcastu je pričala o intimi, predrasudama i suprugu Loris Karius. Otvoreno i bez zadrške
FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?
ŽENA NBA ZVIJEZDE

FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?

Jordyn Woods i košarkaš Knicksa Karl-Anthony Towns su romansu izgradili iz prijateljstva. Od kolovoza 2026. su bračni par, a vjenčali su se u Malibuu
FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!
BRITANSKA LJEPOTICA

FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Nije žrtvovala edukaciju radi sporta, a sad ubire plodove napornog rada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026