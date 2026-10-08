VIDEO Pacersi se zagrijavaju za sezonu, Zubac ubacio 6 koševa

Hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac postigao je šest koševa uz šut za dva 3-7 te tri skoka i dvije asistencije za 17:36 minuta provedenih u igri u 123-112 pobjedi Indiana Pacersa protiv Minnesota Timberwolvesa u prvoj predsezonskoj utakmici svoje momčadi uoči početka nove sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, NBA.

Ivica Zubac throws it down off the dish from Jarace Walker 😤 https://t.co/6dpZdnKBea — Indiana Pacers (@Pacers) October 7, 2026

Susret je obilježio povratak na parket zvijezde Pacersa Tyresea Haliburtona koji je propustio čitavu prošlu sezonu zbog ozljede ahilove tetive zadobivene u finalu doigravanja 2025. godine. Haliburton je odigrao 16:07 minuta i to vrijeme iskoristio za sedam koševa i šest asistencija.

Aaron Nesmith je sa 19 ubačaja predvodio Pacerse, dok je isti učinak kod Wolvesa imao Anthony Edwards. Nova sezona u NBA ligi počinje 20. listopada.