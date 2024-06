VIDEO Pereira u maniri 'Cro Copa' nokautirao Prochazku

Na UFC priredbi 303, Alex Pereira (36, 11-2) potvrdio je svoju dominaciju i postao nova najveća zvijezda UFC-a, obranivši titulu poluteške kategorije protiv Jirija Prochazke (31, 30-5). Brazilac je uskočio u borbu samo dva tjedna ranije zbog otkazivanja meča između Conora McGregora (35, 22-6) i Michaela Chandlera (38, 23-8), no to ga nije spriječilo da ostvari impresivnu pobjedu, unatoč ozljedi nožnih prstiju, istoj onoj koja je McGregora spriječila da nastupi.

POGELDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Hrvatica u UFC-u | Video: 24sata/Instagram

Borba je započela razornim "low kickovima" Pereire na koje Čeh nije imao odgovor. Nakon tri minute, Prochazka je pokušao preokrenuti situaciju klinčom, držeći Pereiru leđima uz ogradu kaveza i pokušavajući ga izbaciti iz ravnoteže kako bi borbu odveo u parter. No, Pereira je neutralizirao ove pokušaje i uspješno izašao iz klinča. Prochazka je nakon toga krenuo u otvorenu razmjenu udaraca, no Pereira ga je presjekao lijevim krošeom, a zvono je spasilo Prochazku na kraju prve runde.

Početkom druge runde, Pereira je nastavio s istim tempom i ubrzo završio borbu lijevim high kickom, nakon čega je uslijedio ground and pound. Sudac Herb Dean (53) prekinuo je borbu nakon nekoliko udaraca, zaključivši da je vidio dovoljno.

Brutalan nokaut pogledajte OVDJE.

- Ovo je bilo sjajno. Cijeli tjedan govorim da ću izaći kao pobjednik. Nisam znao kako ću pobijediti, ali znao sam da ću doći ovdje i da ću kavez napustiti sretan - izjavio je Pereira u razgovoru s Joeom Roganom nakon pobjede.

MMA: UFC 303 - Pereira vs Prochazka | Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

Pereira, koji je već osvojio titulu srednje i poluteške kategorije, najavio je svoj mogući prelazak u supertešku kategoriju.

- Mislim da je to moja budućnost. To sam rekao i prošli put kad sam bio ovdje, ali čini se kako organizacija tada nije pokazala previše interesa. Ali ja sam i dalje ovdje, dostupan sam i vjerujem da će se to dogoditi u budućnosti. Mislim da se puno pita i fanove, jer to su ljudi koji plaćaju sve ovo. Ako je to nešto što oni žele, mislim da je neizbježno - dodao je Pereira.

U ostalim mečevima večeri, Ian Garry (26, 15-0) pobijedio je Michaela Pagea (37, 22-3), dok je Anthony Smith (35, 38-20) izgubio od Romana Dolidzea (35, 13-3).