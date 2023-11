VIDEO Petković izašao na teren s dječakom koji mu je posvetio gol: 'To mi je bio životni san!'

Povratak Brune Petkovića razveselio je sve navijače Dinama, ali jednog posebno! Benjamin Bajrić (9) maleni je nogometaš Studentskog grada, kluba iz zagrebačke Dubrave, koji je prije nešto više od dva mjeseca Kustošiji zabio gol iz slobodnjaka, otrčao prema roditeljima pa podigao dres te pokazao majicu na kojoj je pisalo 'Petko, sretan rođendan'.

Snimka simpatičnog poteza mladog nogometaša obišla je internet, a došla je i do Dinama, odnosno njegova kapetana. Naime, hrvatski prvak i Petković pripremili su iznenađenje za svog malog, ali velikog obožavatelja - izlazak na teren sa svojim junakom!

Foto: Privatni album

Budući da je Petković bio ozlijeđen, Benjamin je morao malo pričekati, ali naposljetku je dočekao svoje iznenađenje. I isplatilo se. Maleni Benjamin uoči derbija protiv Osijeka u 16. kolu HNL-a izašao je s Petkovićem na travnjak. Njegovoj sreći nije bilo kraja...

- Danas sam na utakmici Dinamo - Osijek, koju smo pobijedili 2-1, vodio za ruku Brunu Petkovića. To mi je bio životni san i velika želja. Drago mi je i zahvaljujem Dinamu i Bruni Petkoviću što su mi to omogućili - rekao nam je Benjamin.

- Ponosan sam na sebe što sam se sjetio te ideje, zabio gol i posvetio mu ga. I što se baš potrefilo da je moja utakmica na njegov rođendan.

Foto: Privatni album

POGLEDAJTE VIDEO: Benjamin ulazi s Petkovićem

Pokretanje videa ... ulazak dinama na stadion | Video: 24sata/Video

- Benjamin obožava Petkovića. I on je, poput njegova idola, napadač, ali i kapetan momčadi. Trenira već pet godina - ispričao nam je dječakov otac Denis.

Benjamin ide na Maksimir od malih nogu.

- Imao je tri godine kad je otišao na prvu utakmicu. Bilo je to 22. travnja 2017. Hajduk je na Maksimiru pobijedio 2-0. Čuva ulaznice sa svih utakmica, bio je na njih 50-ak. Ima deset Petkovićevih dresova. Kažem mu 'Ajmo malo promijeniti, uzeti Mišićev, Oršićev'. Ne želi ni čuti - dodao je tata Denis.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Benjamin je Petkovića upoznao 2019.

- Svojevremeno sam u Dupcu imao lokal. Petković je tamo povremeno dolazio s prijateljima. Tad je još bio igrač Trapanija, nije bio poznat našoj široj sportskoj javnosti. Ostao sam u kontaktu s njegovom ekipom pa sam pokušao preko njih organizirati upoznavanje. To se i dogodilo. A kolika je Bruno veličina govori to što je ostao iznenađen što ga nisam nazvao za to. Rekao sam: 'Bilo mi je glupo tražiti broj sad kad si u Dinamu' - zaključio je Benjaminov otac.