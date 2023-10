Video koji je rastužio navijače: Modrićev pogled otkriva sve

Saudijci su mu nudili svoje beskonačne milijune, ali Luka Modrić je to odbio. Nije htio trčati za novcem, kao mnogi europski nogometaši koji su ovog ljeta otišli u Saudijsku Arabiju. Htio je igrati nogomet iz ljubavi. Potpisao je s Real Madridom ugovor do sljedećeg ljeta i bio je svjestan da više neće imati veliku minutažu i ključnu ulogu u momčadi kao do sada, no ipak ga je neugodno iznenadio početak sezone.

Prethodnih sezona prva postava Reala nije se mogla zamisliti bez hrvatskog genijalca, ali ove sezone ima status rezerve. U La Ligi odigrao je šest utakmica, ali samo dvije od prve minute i niti jednu nije proveo na terenu svih 90 minuta. No, ono što je zabrinjavajuće je što je posljednje dvije utakmice presjedio na klupi. Vrlo vjerojatno kao posljedica lošije predstave u porazu od Atletico Madrida (2-1), ali podbacila je cijela momčad, ne samo on.

Real je u posljednja dva kola slavio protiv Las Palmasa (2-0) i Girone (3-0), Carlo Ancelotti je napravio devet promjena, ali niti jedna od tih nije bio Luka. Nezadovoljan je, sve ga to pogađa, a može se lako pročitati i u njegovom pogledu. Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz tunela s poluvremena utakmice protiv Girone. Dok prvotimci raspoloženo pričaju uoči nastavka utakmica, Modrić stoji u pozadini i tužno gleda ispred sebe. Snimka koje je mnoge rastužila. Očito je kako je razočaran trenutnom situacijom, djeluje utučeno i tužno, a tko ne bi. Kada znate što ste sve dali za taj klub...

Iz aspekta rezultata, Ancelottiju se ništa ne može zamjeriti. Real pobjeđuje i skuplja bodove, ali ono što boli jest manjak poštovanja prema hrvatskoj legendi. Nije ostao u klubu kako bi sjedio na klupi i mahao ručnikom, ostao je kako bi pomogao momčadi, što očito još može, iako mu je 38 godina.

U Ligi prvaka protiv Union Berlina je bio najbolji na terenu, brine o svome tijelu i bez problema može igrati još nekoliko sezona. Naravno da Real želi forsirati mlade veznjake koje je platio na desetke milijuna eura, oni bi uostalom trebali biti i budućnost kluba, ali nikome nije jasno zašto je Modrić odjednom pao u treći plan. Nije pošteno prema njemu, trofejima koje je donio klubu i sjajnim partijama koje je pružao u posljednjih 12 godina. Da nije bilo bar dvadesetak minuta za njega u posljednje dvije utakmice...

Ako i ne računaju na njega, mogli su to jasno iskomunicirati i pronašao bi novu sredinu, a ne smjestiti ga na klupu kao kojekakvog početnika koji je tek došao u prvu momčad. Luka to nije zaslužio.