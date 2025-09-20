VIDEO Pogledajte dolazak Dinamovih igrača na Poljud

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Nevjerojatan slučaj u KBC-u Zagreb, u Francuskoj izbio kaos Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Nevjerojatan slučaj u KBC-u Zagreb: "Komisija je odradila ono što korumpirana ekipa nije"....Podignuta optužnica protiv tete iz vrtića koja je u svibnju ozlijedila jedno dijete. Roditelji iz Dubrave najavljuju da će patrolirati oko igrališta zbog učestalih napada. Istina o kartama seksalicama. Kaos u Francuskoj, sukobili se prosvjednici i policija. Majka sjajnog NBA-ovca Ivice Zupca u Masterchefu. Je li Sandro Kulenović Dinamovo tajno oružje za derbi s Hajdukom?

