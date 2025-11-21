GOLOVI S UTAKMICE
VIDEO Pogledajte dvije golčine Jagušića, bizaran autogol Čovića te nesebičnu asistenciju Šute!
SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 4-1 Stigli su Vukovarci s nadanjima kako se eventualnim bodovima mogu odvojiti od posljednjeg Osijeka, ali raspoloženi Slaven bio je nemilosrdan. Jagušić je s dva sjajna gola potvrdio klasu, Nestorovski dodao dva, a gosti su propustili realizirati penal pa ubrzo zabili na bizaran način. Slaven je treći!
