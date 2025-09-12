Obavijesti

SAŽETAK SLAVEN - ISTRA

VIDEO Pogledajte eurogol Nestorovskog za slavlje Slaven Belupa i skok na treću poziciju!

SLAVEN BELUPO - ISTRA 1961 2-1 Prvi dvoboj 6. kola HNL-a donio je preokret i pobjedu domaćina. Gosti su poveli u 21. minuti golom Adnana Kadušića, ali Mitrović (33.) i Nestorovski (77.) fantastičnim golom donose pobjedu Slavenu. "Farmaceuti" su treća momčad HNL-a s devet bodova, dok je Istra osma s pet bodova na kontu

NK Slaven Belupo - NK Istra 1961 2:1
NK Slaven Belupo - NK Istra 1961 2:1

SVI RUKE U ZRAK

VIDEO Mišo Kovač zapjevao na otvorenju splitske poliklinike: 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš'

Mišo Kovač zapjevao je na otvorenju splitske poliklinike. Inače radi se o otvorenju poliklinike Medicinski centar Split. Vlasnik poliklinike je Tomislav Madžar, a Mišo je večeras u pratnji supruge došao kao gost...

Otvorenje poliklinike Medicinski centar Split
Otvorenje poliklinike Medicinski centar Split
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićen atentator na Kirka, Trump se nada smrtnoj kazni

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Uhićen atentator na Kirka, Vlada pomoć reže na pola, kriminal u Hrvatskim šumama, užas u Slavonskom Brodu: privedeni roditelji djeteta koje je preminulo, Zagreb: usvojene izmjene GUP-a, 3000 eura za porod doma, HZJZ: branitelji u riziku od bolesti...

Gledajte '240 sekundi' 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svi detalji afera u 'Šumama', kreće otpuštanje mjera Vlade

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svi detalji afera oko Hrvatskih šuma. Dvogodišnje dijete preminulo u Slavonskom Brodu. Plenković najavio fazno otpuštanje subvencijskih mjera. Atentat skamenio Ameriku. Ruski dronovi mamac za NATO. Pet pljački blindiranih vozila.

Gledajte '240 sekundi' 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata
POTONUO BROD

VIDEO Titanic kod Omiša

KRILA JASENICE Turistički brod se jučer odjednom počeo naginjati. Nekoliko ljudi koji su se nalazili na brodu u panici su iskakali s njega u more. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Policija je taj dio luke ogradila policijskom trakom, a na videu se može vidjeti kako se u potpunosti prevrnuo na bok.

Potonuo brod Nerezine u Omišu
Potonuo brod Nerezine u Omišu
VOX POPULI

Koji je najbolji party na kojem ste bili? 'Berba grožđa, doma'

Pitali smo građane koji je najbolji party na kojem su bili i gdje oni vole izlazite. A ako i vi želite na party, kupite karte za Fair Fest u Zagrebu. U petak, 12. rujna, čeka vas Steve Aoki, a u subotu, 13. rujna, Scooter
Koji je najbolji party na kojem ste bili?

