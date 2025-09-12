SAŽETAK SLAVEN - ISTRA
VIDEO Pogledajte eurogol Nestorovskog za slavlje Slaven Belupa i skok na treću poziciju!
SLAVEN BELUPO - ISTRA 1961 2-1 Prvi dvoboj 6. kola HNL-a donio je preokret i pobjedu domaćina. Gosti su poveli u 21. minuti golom Adnana Kadušića, ali Mitrović (33.) i Nestorovski (77.) fantastičnim golom donose pobjedu Slavenu. "Farmaceuti" su treća momčad HNL-a s devet bodova, dok je Istra osma s pet bodova na kontu
