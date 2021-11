Bivši nogometaš Hajduka Mario Vušković u HSV-u ne proživljava najbolje dane karijere. Tim Walter ga jednu utakmicu stavi u prvih 11 pa sljedeće dvije utakmice ne dobije ni minute i tako u krug. No, jedan drugi član obitelji Vušković junak je našeg teksta.

Marijev mlađi brat, Luka, nastupa za kadetsku momčad Hajduka, koja je danas ugostila Inter iz Zaprešića u 14. kolu Prve HNL, a kao i svi Vuškovići u povijesti i on igra na stoperskoj poziciji. Zabijanje golova definitivno nije njegov primaran zadatak na travnjaku, ali je on pokazao da itekako zna zatresti suparničku mrežu. I to s centra!

Talentirani nogometaš Hajduka primio je loptu na svojoj polovici, vidio je golmana Intera koji je previše izašao s gol-crte, fino naciljao i zabio!

Inače, Hajdukovi kadeti drže 3. mjesto HNL-a s 26 bodova, devet manje od vodećeg Osijeka (35), dok su dinamovci osvojili 33 boda.