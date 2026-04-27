VIDEO Pogledajte gol Pršira i projektil Trontelja protiv Istre!

GORICA - ISTRA 1961 1-0 Turopoljci su ovim slavljem i matematički osigurali ostanak u ligi jer posljednjem Vukovaru sada bježe nedostižnih 13 bodova četiri kola prije kraja. Gol odluke zabio je Pršir u 31. minuti, a Trontelj je udarcem izvana u drugom dijelu uzdrmao prečku. Gorica je šesta na tablici, a Istra je pala na osmo mjesto

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

'240 sekundi 24sata': Osmi dan terora dojava o bombama. Kako će im policija stati na kraj?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Osmi dan traje teror lažnih dojava o bombama, evakuirani šoping centri i redakcije. Stiže inspekcija zbog smrti Mirze Čengića u Zadru. Rezovi u skijaškom savezu. Nove upute za inkluzivni dodatak nasljednicima. Istražuju propuste oko osiguranja Trumpa. Iran nudi dogovor SAD-u. Zeleni prosvjedovali protiv nuklearki.

VIDEO Planuo automobil na A3 kraj Rugvice, kolona duga 3 km

Zbog požara vozila na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Rugvica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40 km/h, a kolona je duga oko tri kilometra. Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo na 46. kilometru autoceste. Na terenu su službe, a vozače se poziva na oprez i strpljenje zbog zastoja. Kako doznajemo, u požaru nema ozlijeđenih.

VIDEO Dojava o bombi stigla je i u Arena Centar, evakuirali ljude

U ponedjeljak se od jutra nižu dojave o bombama diljem Hrvatske, u Splitu, Zagrebu, Rijeci... Evakuirane su brojne škole, redakcije 24sata i Indexa te zgrada Poglavarstva. Iza podne evakuiran je i Arena Centar

VIDEO Europsko prvenstvo u oponašanju galebova u Belgiji: Ovu je snimku teško objasniti...

Ako vam je ton pojačan maksimalno, naš savjet je da ga prije početka snimke malo smanjite.... U belgijskom gradu De Panne za vikend je održano natjecanje u oponašanju galebova. Sudjelovalo je čak 70 natjecatelja iz 15 zemalja, mnogi od njih bili su i u prikladnim kostimima... Nagrada za najboljeg? Nema je! Samo se možete hvaliti idućih godinu dana kako ste vi europski prvak u oponašanju zvukova i pokreta galebova...

VIDEO Mišić golčinom rasparao mrežu, a Beljo nastavio lov na rekord Eduarda! Zabio i Boršić

DINAMO - VARAŽDIN 2-1 Slavljenička atmosfera na Maksimiru i nova pobjeda "modrih"! I prije početka utakmice je Dinamo osigurao novi naslov prvaka, 26. u povijesti, a slavio je zagrebački klub i 115. rođendan. Varaždin se pokazao kao čvrst orah. Mišić je zabio za vodstvo u 48., Boršić izjednačio u 51., a Beljo u 81. zabio za konačnih 2-1

