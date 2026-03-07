VIDEO Pogledajte golijadu u Gorici i nevjerojatan promašaj!

SAŽETAK ISTRA - OSIJEK

VIDEO Ovako je Osijek srušio Istru i pobijedio drugu u nizu! ISTRA - OSIJEK 0-1 Obje momčadi ušle su s velikim ulogom u dvoboj. Istra je tražila prekid niza od četiri poraza, a Osječani potvrdu pobjede protiv Vukovara u posljednjem kolu. "Bijelo-plavi" su na kraju stigli do pobjede, a gol odluke zabio je Nail Omerović u 61. minuti. Poigravala se obrana Istre i pogriješila u izgradnji igre, a Omerović je to znao kazniti i zabiti za drugu pobjedu Osijeka zaredom

Kopiranje linka