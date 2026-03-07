SAŽETAK GORICA - SLAVEN BELUPO
VIDEO Pogledajte golijadu u Gorici i nevjerojatan promašaj!
GORICA - SLAVEN BELUPO 2-2 Sjajna utakmica u Velikoj Gorici! Domaći su poveli u 13. minuti golom Pavičića nakon velike greške golmana Slavena Hadžikića, ali u drugom dijelu - preokret! Prvo je Božić izjednačio u 55., a onda Mitrović u 74. zabio za 1-2. Ipak, trajalo je dvije minute jer je Pavičić zabio za poravnanje u 76., a u 83. je nevjerojatnu šansu promašio Epailly
