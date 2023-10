VIDEO Pogledajte kako je Gorica prvi put pobijedila Dinamo: Vujnović zakucao, Jurić junak!

Da će to biti jako teška utakmica za Dinamo, Sergej Jakirović znao je i prije utakmice, a slutnje su se potvrdile već do poluvremena. 'Modri' nisu uspijevali probiti Goricu, sve do 63. minute kad je Arijan Ademi s(p)retno pogodio na asistenciju Bulata.

Teret je pao s leđa dinamovaca, očekivali su "modri" nešto lakšu završnicu, a onda - hladan tuš.

Prvo je Nikola Vujnović u 70. minuti silovito zakucao pokraj nemoćnog Nevistića, a potom je Ante Matej Jurić u drugoj sudačkoj nadoknade izbjegao zaleđe i zabio u bliži kut za 2-1 i erupciju oduševljenja na klupi Gorice, a sveopće razočaranje na klupi Dinama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Golove s utakmice pogledajte OVDJE