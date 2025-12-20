Obavijesti

BOBAN MARJANOVIĆ

VIDEO Pogledajte kako je srpski košarkaški div oduševio publiku u Zadru. Trenutak za pamćenje!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Screenshot / Slobodna Dalmacija

Glavna zvijezda utakmice bio je Boban Marjanović (37) koji sa svojih 224 centimetra nije mogao proći nezapaženo. Srpski košarkaš nedavno je potpisao za Iliriju. Jednim potezom dobio je velki pljesak publike u Zadru

Košarkaši Zadra pobijedili su slovensku Iliriju 74-69 u 11. kolu ABA lige. Najefikasniji u dresu Zadra bio je Lovro Mazalin s 18 poena i 10 skokova, a Marko Ramljak i Vladimir Mihailović su postigli 14 poena. 

Glavna zvijezda utakmice bio je Boban Marjanović (37) koji sa svojih 224 centimetra nije mogao proći nezapaženo. Srpski košarkaš nedavno je potpisao za Iliriju i nakon devet sezona u NBA-u, vratio se na europske parkete. 

Jedan potez Marjanovića na poluvremenu utakmice izazvao je oduševljenje publike na tribinama. Naime, podigao je malog dječaka koji je pokušao zabiti koš i nakon što je dječak zakucao loptu slijedio je pljesak u dvorani. Video možete pogledati OVDJE

Zadar: Zadar i Ilirija odigrali utakmicu 11. kola AdmiralBet ABA lige
Zadar: Zadar i Ilirija odigrali utakmicu 11. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Marjanović je tijekom karijere igrao za brojne velike klubove. Istaknuo se kao igrač Crvene Zvezde i Hemofarma, a u Europi je igrao za Moskvu i Žalgiris. Nastupao je za San Antonio Spurse, Detroit Pistonse, La Clipperse, Philadelphia 76erse, Dallas Maverickse i Huston Roketse. Također je igrao za turski Fenerbahče i kineski Zhejiang Lionse. 

