VIDEO Pogledajte kako je srpski košarkaški div oduševio publiku u Zadru. Trenutak za pamćenje!

Košarkaši Zadra pobijedili su slovensku Iliriju 74-69 u 11. kolu ABA lige. Najefikasniji u dresu Zadra bio je Lovro Mazalin s 18 poena i 10 skokova, a Marko Ramljak i Vladimir Mihailović su postigli 14 poena.

Glavna zvijezda utakmice bio je Boban Marjanović (37) koji sa svojih 224 centimetra nije mogao proći nezapaženo. Srpski košarkaš nedavno je potpisao za Iliriju i nakon devet sezona u NBA-u, vratio se na europske parkete.

Jedan potez Marjanovića na poluvremenu utakmice izazvao je oduševljenje publike na tribinama. Naime, podigao je malog dječaka koji je pokušao zabiti koš i nakon što je dječak zakucao loptu slijedio je pljesak u dvorani. Video možete pogledati OVDJE.

Zadar: Zadar i Ilirija odigrali utakmicu 11. kola AdmiralBet ABA lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Marjanović je tijekom karijere igrao za brojne velike klubove. Istaknuo se kao igrač Crvene Zvezde i Hemofarma, a u Europi je igrao za Moskvu i Žalgiris. Nastupao je za San Antonio Spurse, Detroit Pistonse, La Clipperse, Philadelphia 76erse, Dallas Maverickse i Huston Roketse. Također je igrao za turski Fenerbahče i kineski Zhejiang Lionse.