SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA
VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao Rijeku
RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja
