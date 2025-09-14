Obavijesti

SAŽETAK RIJEKA - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao Rijeku

RIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja

NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 00:58
NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1

VESELI KAUBOJI

VIDEO U Samoborskom gorju naišli smo na kauboje: 'Idemo tako malo na konjima po brdu'

Veselo je bilo danas u Samoborskom gorju. Naišli smo na kauboje koji su nas pozdravili na konjima uz ritam narodne muzike. - Ima nas iz Jastrebarskog, iz Slovenije... Ne znamo kamo idemo, ništa ne znamo. Ali volimo putovanje - našalili su se. Ova skupina entuzijasta jaše na vlastitim konjima iz hobija. Jedan je i stao na sedlo te mahao hrvatskom zastavom.

Kauboji u Samoborskom gorju 01:34
Kauboji u Samoborskom gorju
SAŽETAK VARAŽDIN - HAJDUK

VIDEO Pogledajte kako su Varaždinci u osam minuta zabili dva Hajduku za veliku pobjedu!

VARAŽDIN - HAJDUK 2-0 Varaždinci su u baroknom gradu pokazali zavidnu razinu igre i potpuno nadigrali Splićane. Za 1-0 je zabio Latković nakon sjajne kombinacije s Tavaresom, a kod drugog gola je loše reagirao Ivušić kojem je lopta upućena iz praktički mrtvog kuta uspjela kroz noge ući u mrežu

NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 01:08
NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kod Samobora u borbi protiv raka: 'I to krampom i motikom'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Operacija NATO-a 'Istočni stražar', roditelji djevojčice (2) preminule od posljedica opeklina u Slavonskom Brodu - smiju na njezin pogreb, sud oduzeo 387 vozila, opraštaju se od Roberta Valdeca, Grmoja naciljao fotelju, protiv raka bore se krampom i motikom kod Samobora...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata
BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Branič Istre iznenadio je komentatora: 'Nevjerojatan trenutak. Ovo još nisam vidio'

SLAVEN - ISTRA 2-1 "Farmaceuti" su pobijedili "zeleno-žute" u Koprivnici u prvoj utakmici šestog kola HNL-a. Bizaran trenutak dogodio se u nadoknadi prvog dijela, kad je stoperu Istre Villeu Koskiju ispala lopta prilikom izvođenja auta. "Uh... Ovo ćemo izvaditi, ovo je... Jedan nevjerojatan trenutak. Ovo, iskreno, nisam vidio dosad u HNL-u. Opa!", rekao je komentator MAXSporta Anđelko Kecman.

Ville Koski promašio aut 00:30
Ville Koski promašio aut
SAŽETAK SLAVEN - ISTRA

VIDEO Pogledajte eurogol Nestorovskog za slavlje Slaven Belupa i skok na treću poziciju!

SLAVEN BELUPO - ISTRA 1961 2-1 Prvi dvoboj 6. kola HNL-a donio je preokret i pobjedu domaćina. Gosti su poveli u 21. minuti golom Adnana Kadušića, ali Mitrović (33.) i Nestorovski (77.) fantastičnim golom donose pobjedu Slavenu. "Farmaceuti" su treća momčad HNL-a s devet bodova, dok je Istra osma s pet bodova na kontu

NK Slaven Belupo - NK Istra 1961 2:1 01:16
NK Slaven Belupo - NK Istra 1961 2:1

