VIDEO Pogledajte kako Miočić trenira za veliku borbu: Jedan dan bliže do meča protiv Jonesa

Malo nas više od dva tjedna dijeli do velikog teškaškog spektakla, možda i najvećeg svih vremena što se tiče MMA-ja. Američki borac hrvatskih korijena te najbolji UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić (41, 20-4) nakon dvije se godine vraća u kavez i to u vjerojatno najtežoj borbi karijere.

Izgubio je pojas od sad već bivšeg prvaka Francisa Ngannoua (37, 17-3), a ta je titula sad u vlasništvu najboljeg polušteškaša ikad kao i ponajboljeg borca svih vremena, Jona 'Bonesa' Jonesa (36, 27-1-1). Dok se Jones sprema s vrhunskim BJJ majstorom Gordonom Ryanom, Stipe pripreme odrađuje u dobro mu poznatoj dvorani Strong Style, a dio treninga objavio je i na društvenim režama.

- Dan bliže - napisao je Stipe.

Podsjetimo, Stipe je po broju obrana naslova u teškoj kategoriji rekorder jer ju je branio tri puta zaredom pa zatim odradio trilogiju s Danielom Cormierom sve do poraza od 'Predatora'. Bilo kako bilo, spominje se da bi ovo mogla biti posljednja borba u karijeri za obojicu.

S obzirom na to da je Stipe zagazio u peto desetljeće života to je i razumljivo, ali Jones ima još toga za pružiti. No, on je takva ličnost da ne treba čuditi ako ostavi rukavice u sredini oktogona. Svakako, 11. studenog nas u New Yorku očekuje spektakl.