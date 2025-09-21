VIDEO Pogledajte kako se Istra vratila iz ponora i preokretom kaznila silne promašaje Osijeka

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dva gola u dvije minute za premijernu pobjedu Gorice na potpuno novom travnjaku GORICA - SLAVEN 2-1 Domaćin je nakon 38 godina i Univerzijade dobio novi travnjak, koji očito dobro "leži". Utakmicu protiv Slavena otvorili su u nešto sporijem ritmu, ali onda je sijevnulo. U 28. minuti na povratnu loptu natrčao je Čabraja i preciznim udarcem matirao Hadžikića. Samo dvije minute kasnije već je bilo 2-0. Ubačaj je stigao s desne strane, Handžikić je ovoga puta odlično obranio, ali na odbijenu loptu natrčao je Kavelj i zabio. U 40. minuti sudac je nakon provjere VAR-a isključio Ćubelića. Iako se činilo da će tada susret krenuti loše po goste, oni su se vratili u utakmicu golom Mitrovića u 67. minuti. Ipak, snage za nešto više nisu imali.

