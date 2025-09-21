GOLOVI S UTAKMICE
VIDEO Pogledajte kako se Istra vratila iz ponora i preokretom kaznila silne promašaje Osijeka
ISTRA - OSIJEK 2-1 Omerović je zabio peti gol sezone i izjednačio se s Kulenovićem na vrhu liste najboljih strijelaca HNL-a. Mogao je dati i hat-trick, ali je promašivao zicere. Puležani su okrenuli rezultat golovima Maurića i Bangure i zadali nove glavobolje treneru Osijeka Rožmanu koji je nakon utakmice poručio da "ne može više štititi igrače" i da "moraju preuzeti odgovornost"
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.