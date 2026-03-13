VIDEO Pogledajte kako su Varaždinci dobili Vukovar i izbili na četvrto mjesto ljestvice!

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uskok 'češlja' Skijaški savez!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Policija po nalogu Uskoka češlja Hrvatski skijaški savez. Vedran Pavlek dao je ostavku. U Samoboru uhićen dvojac koji je opljačkao zlatarnicu. Od danas zabranjeni mobiteli u školama. Bivši šef Milanovićeva kabineta Saucha izašao na slobodu...
04:00
|
Video: 24sata Video
PALA KONSTRUKCIJA KOŠA
VIDEO Pogledajte kako je igrač Splita čudom izbjegao tragediju
Kvarner i KK Split susreli su se u hrvatskom košarkaškom prvenstvu, a utakmica je prekinuta u 18. minuti jer je konstrukcija koša pala nakon zakucavanja Splitovog Demajeoa Wigginsa. Srećom, izbjegnuta je tragedija...
00:25
Konstukcija koša pala na igrača KK Splita
|
Video: HKS/YouTube
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dekaniću zatvor zbog lažiranja nesreće. Ovo su pomagači...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine osuđen je bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić. Korona kidu i ocu Anđelku uskoro će suditi zbog prodaje krivotvorenih kovid testova za 450 tisuća eura. Bespravnu gradnju izbornika Dalića i susjeda provjerava DORH. Krapinskom županu Kolaru laknulo jer je USKOK odustao od istrage...
04:00
|
Video: 24sata Video
NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
VIDEO Vlasnici bježe iz Dubaija, ljubimce masovno izbacuju na cestu: 'Skloništa su pretrpana!'
Online zajednica stvorena za pomoć kućnim ljubimcima napuštenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tijekom rata s Iranom brzo je narasla, jer su mnogi stanovnici počeli privremeno udomljavati ili trajno udomljavati životinje koje su vlasnici ostavili pri odlasku iz zemlje. Među njima je i Anna Jentgen iz Dubaija, koja je preko Instagram stranice “No Pet Left Behind UAE” udomila dva psa, Mila i Bruna, nakon što je njihov vlasnik napustio UAE. Zbog strogih pravila aviokompanija i složene dokumentacije mnogi vlasnici nisu mogli povesti svoje ljubimce, pa su skloništa preopterećena. Inicijativa “No Pet Left Behind UAE”, pokrenuta nekoliko dana nakon početka napada, okupila je tisuće ljudi spremnih pomoći, a oko 300 njih već se prijavilo za udomljavanje ili privremenu skrb. Milo i Bruno, stari oko šest godina, već se privikavaju na svoj novi, trajni dom.
04:15
Dubai: Brinu o napuštenim psima nakon masovne evakuacije
|
Video: 24sata/Reuters