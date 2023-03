VIDEO Pogledajte kako zabija nova želja Dinama. Nabija si cijenu, a želi ga i Crvena zvezda

Matjaž Kek ubacio ga je u igru u 70. minuti umjesto Žana Celara (24) kod rezultata 1-1, a mladi napadač Maribora Žan Vipotnik (21) donio je pobjedu Sloveniji na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine na gostovanju kod Kazahstana golom za 2-1.

Video pogledajte OVDJE.

Ovaj mladić prema Transfermarktu vrijedi 500 tisuća eura, a golom u dresu nacionalne selekcije sigurno će mu porasti cijena. Za njega je zainteresiran i zagrebački Dinamo koji bi ga želio dovesti u ljetnom prijelaznom roku, a asistirao mu je za gol upravo jedan od bivših članova maksimirske svlačionice Petar Stojanović (27).

Foto: PAVEL MIKHEYEV

Vipotnik je donio pobjedu Slovencima u debiju za reprezentaciju, a nastup je zaslužio dobrim igrama u dresu momčadi koju vodi bivši trener Dinama Damir Krznar. U 29 nastupa ove sezone je Žan zabio 17 golova, od čega 14 u prvenstvu i tri u Kupu, a neslužbeno slovenska momčad za njega već sad traži svotu od tri milijuna eura.

New York City nudio dva milijuna eura

S njima ima ugovor do kraja lipnja iduće godine pa bi i to trebalo samo olakšati njegov odlazak. Naravno, ovaj napadač nije 'za oko zapeo' samo Dinamu, već su u utrci za njega i američki New York City te Crvena zvezda. Američki klub poslao je i konkretnu ponudu od dva milijuna eura, ali to je odbijeno.

Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Izlazni rekord Maribora je onaj današnjeg napadača Hajduka Jana Mlakara (24) kad je s Ljudskog vrta otišao u Brighton za tri milijuna eura. Bilo je to 2019. godine, a ovog bi se ljeta taj rekord mogao srušiti te osvanuti s novom brojkom kraj imena Žana Vipotnika.

