SAŽETAK VARAŽDIN - HAJDUK
VIDEO Pogledajte majstoriju Livaje i Tavaresov gol za anale!
VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Splićani su stigli u Varaždin s jednom misijom; približiti se Dinamu na dva boda zaostatka i s pobjedom dočekati dvoboje protiv Rijeke i Dinama koji im slijede. Ipak, nisu uspjeli. Rebić je zabio za vodstvo u 23. minuti, a Tavares izjednačio u 40. eurogolom. Mamić je u 54. minuti propustio čistu šansu, a Mladenovski zaradio crveni u 84.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.