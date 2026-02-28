Obavijesti

Sport

Komentari 5
SAŽETAK VARAŽDIN - HAJDUK

VIDEO Pogledajte majstoriju Livaje i Tavaresov gol za anale!

VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Splićani su stigli u Varaždin s jednom misijom; približiti se Dinamu na dva boda zaostatka i s pobjedom dočekati dvoboje protiv Rijeke i Dinama koji im slijede. Ipak, nisu uspjeli. Rebić je zabio za vodstvo u 23. minuti, a Tavares izjednačio u 40. eurogolom. Mamić je u 54. minuti propustio čistu šansu, a Mladenovski zaradio crveni u 84.

Pokretanje videa...

Varaždin - Hajduk 01:55
Varaždin - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

GOTOVO 20 OZLIJEĐENIH

VIDEO Ogromna eksplozija uzdrmala Tel Aviv! Balistički projektil pao na centar grada!

Gotovo 20 osoba je ozlijeđeno u Tel Avivu nakon iranskog napada balističkom raketom, izvještavaju izraelski mediji. Jedna osoba ima teške ozljede. Došlo je do izravnog udara, 'Željezna kupola' nije oborila projektil, Haaretz javlja kako je projektil pogodio dvije zgrade.

Pokretanje videa...

Napad na Tel Aviv 03:03
Napad na Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ministarstvo apelira na Hrvate u Iranu da napuste državu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Novi rat na Bliskom istoku: Izrael i SAD lansirali napad na Iran, Iran odmah odgovorio. Na meti iranskih raketa Izrael, Katar, UAE, Bahrein... Gađaju države koje imaju američke baze ili su saveznici SAD-a. U Iranu je desetak Hrvata, poziva ih se da napuste zemlju. Boška Ban kaže da ne voli kad ju se zove žetončićem... Pet godina od smrti Milana Bandića, na grobu zapaljene svijeće.

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
SAŽETAK OSIJEK - VUKOVAR

VIDEO Akere i Jakupović odveli Osijek do velike pobjede! Evo kako su Osječani dobili Vukovar

OSIJEK - VUKOVAR 2-0 Osječani su dočekali Vukovarce na Opus Areni u derbiju začelja HNL-a. Domaćinima je poništen gol u prvom poluvremenu nakon zaleđa Jakupovića koji je kasnije zabio za vodstvo, a za konačnih 2-0 zabio je Akere. Osječani su se odmaknuli s dna tablice i na devetom su mjestu

Pokretanje videa...

Osijek - Vukovar 02:02
Osijek - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
ŽESTOKI UDAR

VIDEO Brutalna eksplozija je zatresla Dubai: Sve su snimili, pogledajte trenutak udara...

Snimka prikazuje trenutak kada je pogođen ulaz hotela Fairmont u Dubaiju. Snimano s zgrade nasuprot hotela, prikazuje trenutak udara praćen eksplozijom. Osoba koja snima čini se da pada na pod i udaljava se s balkona dok nastaje veliki narančasti vatreni balon. Druge provjerene snimke pokazuju velike oblake dima koji se uzdižu iznad hotela s pet zvjezdica...

Pokretanje videa...

Dubai 00:12
Dubai | Video: 24sata
IMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Požar u Dubaiju! 'Padaju ostaci iranskih raketa na grad...'

Za sada obrana dobro radi, presreću sve, ali ostaci raketa padaju. Došlo je i do požara, doznaju 24sata od jedne osobe koja se nalazi u Dubaiju. BBC piše kako je u požaru u dijelu Palm Jumeriah četvero ozlijeđenih. Oni su hospitalizirani.

Pokretanje videa...

Dubai 00:12
Dubai | Video: 24sata/Reuters

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026