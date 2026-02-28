VIDEO Pogledajte majstoriju Livaje i Tavaresov gol za anale!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ministarstvo apelira na Hrvate u Iranu da napuste državu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Novi rat na Bliskom istoku: Izrael i SAD lansirali napad na Iran, Iran odmah odgovorio. Na meti iranskih raketa Izrael, Katar, UAE, Bahrein... Gađaju države koje imaju američke baze ili su saveznici SAD-a. U Iranu je desetak Hrvata, poziva ih se da napuste zemlju. Boška Ban kaže da ne voli kad ju se zove žetončićem... Pet godina od smrti Milana Bandića, na grobu zapaljene svijeće.

