SAŽETAK VARAŽDIN - OSIJEK
VIDEO Pogledajte promašaje Varaždina i Osijeka u šahovskoj partiji u baroknom gradu
VARAŽDIN OSIJEK 0-0 Varaždinci i Osječani ušli su u dvoboj s istom zamisli - ostvariti prvu pobjedu ove sezone u prvenstvu. Ipak, nisu u tome uspjeli, a utakmica nije obilovala prigodama. Možda i najbolju imao je Omerović početkom drugog poluvremena, ali udarac s ruba šesnaesterca nakon povratne lopte u ruke je uhvatio Zelenika
