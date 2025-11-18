Obavijesti

SLIJEDI KLJUČNA UTAKMICA

VIDEO Pogledajte sjajne golove mladih 'vatrenih' u Mađarskoj. 'Olić boysi' i dalje neporaženi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

Mladi 'vatreni' u Budimpešti srušili Mađarsku 2-0! Grgić i Tunjić osigurali treću pobjedu zaredom, a Hrvatska U21 juri prema Euru. Turska sljedeći izazov

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ostvarila je treću pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U Budimpešti su mladi "vatreni" svladali Mađarsku 2-0 i tako napravili veliki korak prema plasmanu na završnicu.

Prvi gol zabio je Leon Grgić u 17. minuti nakon dodavanja Adriana Jagušića. Njegov udarac u bliži kut donio je prednost Hrvatskoj, a ujedno je to bio njegov četvrti gol u isto toliko nastupa u ovim kvalifikacijama. Do kraja prvog poluvremena Hrvatska je imala još nekoliko prilika, a najbolju je propustio Marin Šotiček u 43. minuti kada je pucao pored stative.

Golove s utakmice Mađarska - Hrvatska U-21 pogledajte OVDJE.

U nastavku utakmice Mađarska je zaigrala puno opasnije. Već u 49. minuti domaćin je imao dvije velike prilike, ali je Toni Silić oba puta sjajno reagirao. Mađari su nastavili prijetiti, a u 74. minuti Tuboly je pokušao iz slobodnog udarca, no Silić je ponovno bio siguran. U 86. minuti domaćin je zabio gol koji je poništen zbog zaleđa.

Vrlo brzo nakon toga Hrvatska je potvrdila pobjedu. U 90. minuti Luka Vušković je izveo slobodni udarac, a Luka Tunjić je pravovremeno utrčao i precizno pogodio za konačnih 2-0 izabranika Ivice Olića.

Nakon četiri odigrane utakmice Hrvatska U21 ima deset bodova. Turska je vodeća s 11 bodova, ali uz utakmicu više. Sljedeći susret mladi "vatreni" igraju 31. ožujka iduće godine kada će u Hrvatskoj ugostiti upravo Tursku, glavnog konkurenta u borbi za prvo mjesto.

