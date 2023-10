Društvenim mrežama širi se video s niželigaške utakmice iz jedne od zemalja ovog dijela Europe. "Dogovorite se", čuje se glas na videu prije izvođenja slobodnog udarca iz solidne pozicije. Povratna lopta, međutim, ide iza leđa njegovu suigraču, a protivnik je brzo krenuo u kontru. "Pa jel' to dogovor? Kome je to bilo sada? Kome je to sad dodato?", čuje se u nastavku videa uz nekoliko vulgarnih psovki.