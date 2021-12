Pred oko 2000 ljudi u osječkoj dvorani Gradski vrt i više od 50.000 u prijenosu na YouTube kanalu 24sata, nove mlade regionalne nade napravile su veliki iskorak u karijeri, a pobjednici finala u pet težinskih kategorija okitili su se titulom prvaka ‘Armagedona’. Bila je to samo predigra šlagera večeri i sjajne borbe na FNC-u 4.

U kategoriji do 66 kg ponovno smo gledali okršaj između Denisa Jurakića iz beogradske Ahilej borilačke akademije protiv Matea Bolfana iz UFK Novi Zagreb, a i ovog je puta slavio srpski borac, samo je meč otišao na sve tri runde što je bila novost jer se radi o profi meču. Srpski je borac dominirao u hrvanju, a na kraju su se obojica zagrlila u centru kaveza.

U kategoriji do 70 kg Alberto Antić iz zagrebačkog Ban Teama čudesno je preživio sve udarce Rusija Mineva iz spomenutog Ahileja, a Bugar je pokazao i sjajan boks nakon što smo se već uvjerili da je odličan hrvač. Krajem prve runde uspio je duboko ‘zavući’ giljotinu Minev i prisiliti Mineva na predaju. Strašan smo nokaut vidjeli u kategoriji do 77 kg.

Nakon što je Đorđe Bukvić iz srpskog Unity teama u polufinalu nakon 13 sekundi nokautirao Radovana Vukovića, malo mu je duže trebalo ovaj put, ali je još jednim vrhunskim nokautom zaslužio bonus. Dominantan je do ove borbe bio njegov protivnik Aleksandar Mihailović iz Crne Gore, ali bio je nemoćan u ovom slučaju.

Niz su nastavili predstavnici Unityja i u kategoriji do 84 kilograma gdje je slavio Matija Bosančić nakon što je minutu i pol prije kraja prve runde u parteru završio karataša iz zagrebačkog American Top Teama, Matea Šituma. Srpski borac u kavezu, a još više pojavom podsjeća na UFC borca Aleksandra Rakića pa je za vrijeme turnira dobio nadimak ‘Baby Rakić’ koji je i više nego opravdao.

U finalu kategorije do 93 kg nažalost nismo gledali okršaj Slovenca Igora Kuzmanovića protiv Marija Žgele iz vinkovačkog Valens tima jer je Slovenac otkazao zbog ozljede. Kao zamjena je iz Grčke stigao Felix Polianidis koji nije mogao parirati odličnom ‘Lumberjacku’. Žgela je tjedan dana nakon što je nokautirao Adama Kowalskog u kavezu poljskog FEN-a, slomio i dva rebra Polianidisu u Osijeku i zasluženo odnio titulu najboljeg poluteškaša ovogodišnjeg izdanja ‘Armagedona’.

Najavili su iz FNC-a velike planove za iduću godinu, a publika bi trebala uživati u desetak priredbi.

Bojković opet oduševio: Ovdje ću postati prvak!

- Ovo je moja regija, ovu organizaciju trenutno volim najviše na svijetu i ovdje ću postati prvak, a jednog dana kada postanem svjetski prvak doći ću ovdje s pojasom da zajedno proslavimo - energično je rekao Marko Bojković (20) nakon pobjede protiv Poljaka Dawida Galeckog (22).

Po mnogima najveći regionalni MMA potencijal na ‘FNC 4’ priredbi u osječkom Gradskom vrtu završio je meč u prvoj rundi i tako samo nastavio niz u profesionalnoj karijeri nakon što je prošle godine u finalu prve sezone ‘Armagedona’ pobijedio Patrika Čelića gušenjem u drugoj rundi. Propitkivalo se prije meča zašto Marko nije dobio boljeg protivnika, a oni koji mu trebaju stati na put svjesni su koliko je opasan iako mu je tek dvadeset godina i u tom je trenutku imao samo jednu pobjedu na profi razini.

Meč protiv njega odbijali su borci i s 10 pobjeda iza sebe jer su znali da bi im poraz protiv njega mogao biti velika mrlja na karijeri, a Marku pak, s druge strane, prilika za veliki rast. Imali su trener Ivan Đorđević ‘Icko’ i Marko na stolu ponude iz boljih organizacija, ali su se odlučili vratiti tamo gdje je sve počelo - u Fight Nation Championship.

- Moj trener i ja smo odabrali FNC jer smo ovdje vidjeli priliku da me svi iz regije zavole te da jednog dana kada budem u UFC-u punim tribine jer ne mogu to samo iz Srbije, a ja volim cijelu regiju - poslao je dobru poruku srpski borac. Pred njim su zasigurno velike stvari, ali mnogo su puta isticali iz Ahilej borilačke akademije da će s ovim mladim borcem ‘korak po korak’ ići prema vrhu i da nema potrebe za preskakanjem stepenica. Naravno, Marko se s pravom nada UFC-u, ali i za to će doći vrijeme. A do onda ćemo u njegovim nastupima i dalje uživati u kavezu FNC-a, vjerojatno već na idućoj priredbi najbrže rastuće europske MMA organizacije, moguće u veljači iduće godine.

’Bagi’ nokautirao Talijana, ‘lege’ Saša Milinković i Mikulić slavili kod kuće

Daniel Bažant iz pulskog Trojan tima nokautirao je Giovannija Rivettija u prvoj rundi i pobjedom se vratio u FNC.

Pred svojom su publikom odlične predstave pružili teškaš Saša Milinković koji je podijeljenom odlukom sudaca slavio protiv iskusnog Olivera Thompsona nakon tri runde rata.

Mladi Marin Mikulić u prvom profesionalnom meču tehničkim nokautom slavio je protiv Talijana Nicola Pittarella.

Legenda Trušček ugušio Begaja i pozvao Savu Lazića na okršaj

Ivica ‘Terror’ Trušček (38) u 75. borbi u karijeri na nevjerojatan je način došao do 40. pobjede. Prihvatio je meč s Kuittyjem Begajem koji je na vagi imao čak šest kilograma više, a onda ga u drugoj rundi ugušio svojom ‘specijalkom’ - giljotinom.

- Samo želim reći, Savo Lazić, poštujem te kao borca i čovjeka, ali pozivam te na ‘FNC 5’ u veljači da te prebijem k’o da si mi dužan pare - poručio je Ivica.

U drugoj borbi FNC-ovog dijela predstave svjedočili smo nokautu hrvatskog borca Luke Ćurkovića koji je prvi završio na podu u teškoj razmjeni udaraca s Michaelom Realijem.

FNC 4 – Erslan vs. Da Silva