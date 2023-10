VIDEO Pogledajte tragikomične reakcije. Dinamo treba čudo za izravan plasman u Ligu prvaka

U susretu 2. kola H skupine Šahtar je na gostovanju porazio Royal Antwerp velikim preokretom 3-2. Sjajan susret vidjeli su gledatelji na Bosuilstadionu u Antwerpu. Domaćin je imao 2-0 i jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi, ali nije došao niti do boda!

Arbnor Muja je već u trećoj minuti doveo belgijski sastav u vodstvo, da bi Michel-Ange Balikwisha u 34. minuti povećao prednost. No, gosti su nastavku susreta bili daleko bolji. Šahtar je smanjio u 48. minuti golom Danila Sikana nakon velike pogreške domaćeg golmana Jeana Buteza, a u 71. minuti je izjednačio Jaroslav Rakitski udarcem koji je od živog zida prevario golmana i završio u mreži.

Prvi gol Šahtara pogledajte OVDJE

Drugi gol Šahtara pogledajte OVDJE

Foto: JOHANNA GERON

Šahtar je do prednosti stigao u 76. minuti nakon još jedne tragikomične pogreške Buteza. Antwerpova "jedinica" je spašavala jednu loptu da ne ode u korner, no to je učinio traljavo i lopta mu je ispala iz ruke ravno na nogu Jehora Nazariana koji je ubacio pred gol do Sikana, a ovom nije bilo teško pogoditi u praznu mrežu za 3-2.

Treći gol Šahtara pogledajte OVDJE

Foto: JOHANNA GERON

Belgijski prvak je u petoj minuti nadoknade dobio kazneni udarac nakon što je Taras Stepanenko igrao rukom. Odgovornost je preuzeo Toby Alderweireld i promašio cijeli gol.

Zašto je poraz preokret loša vijest za Dinamo? Naime, "modri" bi, ako obrane titulu u domaćem prvenstvu, imali priliku izravno se planirati u novi format nikad unosnije Lige prvaka koji garantira 40 milijuna eura svakom klubu u grupnoj fazi. Prvak s najvećim koeficijentom u kvalifikacijama iduće sezone dobit će izravan plasman u grupnu fazu LP-a, a ispred Dinama su trenutačno ukrajinski Šahtar te švicarski Basel koji se više ne natječe u Europi.

"Modri" trenutačno imaju koeficijent 43.500, a Šahtar 57.000 te izabranicima Sergeja Jakirovića treba što bolji plasman u KL i što više poraza Šahtara. Konkretno, Dinamo će prestići Šahtar ako pobijedi sve utakmice u grupi i plasira se u četvrtfinale, a da Ukrajinci ostanu bez boda u grupnoj fazi. To se nije dogodilo, pa sada Dinamu treba pravo malo čudo.