Komentari 13
VIDEO Pogledajte zašto Pukštas ima glavu od zlata i kako je Menalo postao pravi golgeter

HAJDUK - RIJEKA 2-2 Uzbudljiv i užaren Jadranski derbi nije bio razriješen sve do dramatične završnice jer Hajduk se izvukao u 96. minuti. Menalo je zabio za vodstvo, Pukštas poravnao, Bogojević vratio prednost Rijeci, a Splićani opet izjednačili u nadoknadi drugim golom Pukštasa. Pogledajte sve golove s lude utakmice na Poljudu

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2)

VIDEO Torcida šutnjom ispratila igrače Hajduka u svlačionicu

HAJDUK RIJEKA 2-2 Nakon uzbudljivog i zanimljivog Jadranskog derbija, Hajdukovi su igrači došli pozdraviti Torcidu na sjever Poljuda. Ipak, tamo ih je dočekala šutnja i bojkot koji traje posljednjih nekoliko tjedana. Podsjetimo, dio navijača Hajduka gađao je igrače bakljama nakon utakmice Hajduka i Slavena na Poljudu

Igrači Hajduka pozdravljaju igrače 00:26
Igrači Hajduka pozdravljaju igrače
VIDEO Varaždin je bio nadomak senzaciji, Kulenović iz penala u 92. spasio Dinamo. Evo golova

VARAŽDIN - DINAMO 2-2 Hrvatski doprvak ispustio je prve bodove u sezoni na teškom gostovanju u "baroknom gradu". Po velikom nevremenu Dinamo je odigrao dva potpuno različita poluvremena i na kraju Varaždin može tugovati jer je imao pobjedu preokretom u rukama. Lisica je zabio prvijenac, Boršić nevjerojatan gol koji je inicijalno bio ubačaj. Pogledajte sažetak lude utakmice u Varaždinu

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo
VIDEO Vukovar silovito prijetio, Slaven dobio u ludoj utakmici. Pogledajte triler u Vinkovcima

VUKOVAR - SLAVEN 1-2 U najluđoj utakmici dosadašnje HNL sezone Slaven je u Vinkovcima pobijedio Vukovar golovima Šute i Mitrovića. Vukovarci su silovito prijetili, stvorili brojne šanse, ali ostali na utješnom golu Gonzaleza

Sažetak Vukovar 1991 - Slaven Belupo 01:03
Sažetak Vukovar 1991 - Slaven Belupo
