SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte zašto Pukštas ima glavu od zlata i kako je Menalo postao pravi golgeter
HAJDUK - RIJEKA 2-2 Uzbudljiv i užaren Jadranski derbi nije bio razriješen sve do dramatične završnice jer Hajduk se izvukao u 96. minuti. Menalo je zabio za vodstvo, Pukštas poravnao, Bogojević vratio prednost Rijeci, a Splićani opet izjednačili u nadoknadi drugim golom Pukštasa. Pogledajte sve golove s lude utakmice na Poljudu
