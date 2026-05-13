ISKAZALI NEZADOVOLJSTVO
VIDEO Policija nakon finala Kupa zadržala navijače Dinama, stadionom odjekivali zvižduci
Nakon završetka finala Kupa policija je pri izlasku sa stadiona zaustavila navijače Dinama. Budući da je utakmica proglašena visokorizičnom, policija je željela spriječiti miješanje navijača i moguće sukobe. "Držali su nas praktički u kavezu kao životinje. Čekali smo najmanje 40 minuta dok Armadu ne udalje", rekao nam je čitatelj. Navijačima se čekanje nije svidjelo pa su zvižducima izrazili nezadovoljstvo.