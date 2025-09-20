Obavijesti

LJUTITI RIVALI

VIDEO Poslušajte kako je krcati Poljud dočekao igrače Dinama

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tportal/Screenshot

Atmosfera u Splitu već je danima naelektrizirana, a jednom kada su zagrebački igrači istrčali na poljudski travnjak splitski navijači su se oglasili

Dinamo je u 7. kolu HNL-a stigao na užareno gostovanje Hajduku, a 'modre' je dočekao rasprodani Poljud i oko 33 tisuće vatrenih grla.

Najveći hrvatski derbi bio je podjednako važan i za jedne i za druge jer situacija na vrhu je izjednačena, a najveći rivali u susret su ušli s porazima.

Atmosfera u Splitu već je danima naelektrizirana, kao što i obično biva kada na Poljud stiže Dinamo, a jednom kada su zagrebački igrači istrčali na travnjak uslijedile su salve zvižduka.

Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo.

