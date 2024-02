VIDEO Poznato gdje će se igrati prva utakmica i finale SP-a '26.

Svečanost otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine održat će se 11. lipnja na stadionu Azteca u glavnom meksičkom gradu Ciudad de Méxicu, dok će se finale igrati 19. srpnja u New Jerseyu na stadionu MetLife kojega koriste NFL momčadi New York Giants i New York Jets, objavio je Međunarodni nogometni savez (Fifa).

Bit će ovo treći put kako će se otvaranje i prva utakmica smotre najboljih nogometaša svijeta održati na tom mitskom stadionu. Stadion Azteca je, naime, bilo poprište otvaranja SP-a 1970. i 1986. godine, a tih godina Meksiko je bio jedini domaćin pa su i finala ta dva SP-a igrana na stadionu Azteca.

Također, na stadionu Azteca odigrana je i četvrtfinalna utakmica SP-a 1986. godine u kojoj je Argentina svladala Englesku sa 2-1 uz dva gola legendarnog Diega Maradone, prvoga je postigao "Božjom rukom", dok je drugi proglašen golom 20. stoljeća.

Stadion Giantsa i Jetsa nalazi se u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey, osam kilometara zapadno od samog grada New Yorka, otvoren je 2010., a kapacitet mu je 82,500 mjesta.

Prvi SP s 48 reprezentacija

SP 2026. održat će se u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a domaćini utakmica bit će 11 američkih gradova (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle), tri meksička grada (Ciudad Mexico, Guadalajara, Monterrey) i dva kanadska grada (Toronto, Vancouver).

Po prvi put će na SP-u sudjelovati 48 reprezentacija koje će biti podijeljene u 12 skupina od po četiri reprezentacije. U nokaut fazu plasirat će se 32 sastava, po dva najbolja iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih što znači da će momčadi koje stignu do završnice odigrati osam utakmica, umjesto dosadašnjih sedam, a u nokaut fazi će prvak morati ostvariti pet pobjeda umjesto dosadašnjih četiri.

Povećanje broja sudionika i proširena nokaut faza uvelike je povećala i broj utakmica na SP, pa će se od 11. lipnja do 19. srpnja odigrati čak 104 susreta, dok je na posljednjih sedam SP-a igrano po 64 susreta.