VIDEO Pravila? Ma ne. Golman imao loptu u rukama 45 sekundi dok se sudac potpuno izgubio

Cijelu se utakmicu igralo u visokom intenzitetu, ali znala je momčad brazilskog Corinthiansa da im je 1-1 povoljan rezultat u derbiju skupine E Cope Libertadores pa im se i nije žurilo. Još im se više nije žurilo nakon što su dobili crveni karton i krenula je grčevita borba za bod.

A onda je u 97. minuti lopta došla u ruke golmana Cassija, a on je odlučio dobrano potegnuti s zadržavanjem. Prošlo je tako 10 pa 20 sekundi, došli smo sve do 45, a tek onda je sudac Christian Ferreyra reagirao. Da, uzeo mu je loptu i podbacio, da bi Cassio opet napravio isto i uhvatio loptu u ruke pa ju ispucao nakon čega je sudac odsvirao kraj.

Kako je to moguće? Zapitali su se mnogi gledatelji jer je logično da se ovo nije smjelo dogoditi. Golman je trebao dobiti žuti karton, a Boca Juniorsi su trebali imati indirektan udarac. Suci obično dozvoljavaju da se lopta u rukama drži dvadesetak sekundi, iako je nekad u pravilniku bilo dozvoljeno samo šest sekundi - no na to se pravilo pomalo i zaboravlja.

Bilo kako bilo, brazilska je momčad dobila ono što je željela, a pitanje je kad će Ferreyra opet suditi neku bitniju utakmicu. Video možete pogledati OVDJE.

