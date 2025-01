VIDEO Predstavili dokumentarni film o 35 godina rukometa u RH

Dan prije početka 29. svjetskog rukometnog prvenstva, kojemu su domaćini Hrvatska, Danska i Norveška, u Kaptol centru u Zagrebu predstavljen je dokumentarni film autora Brune Kovačevića "Tri zlata iz inata", priopćio je HRS.

Inspirativna je to poučna i lijepa priča o nastajanju i usponu hrvatskog rukometa, od ratnih godina do Olimpa u Atlanti i Ateni, svjetskog zlata u Portugalu 2003. godine pa sve do briljantnih klupskih ostvarenja Zagreba, Podravke Vegete, bjelovarskog Partizana, ali i generacija i generacija sjajnih rukometašica, rukometaša i trenera koji su bili dio sjajnih ostvarenje bivše države.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:55 Premijera filma "Tri zlata iz inata" | Video: Hrvatski rukometni savez

U filmu koji traje 55 minuta svoja sjećanja s nama su podijelili neki od velikana hrvatskog rukometa poput Ivana Balića, Vlade Šole, Igora Vorija, Petra Metličića, Mirze Džombe, Nikše Kaleba, Zdravka Zovka i Line Červara pa do bivših predsjednika Saveza Bože Sušeca i Željka Kavrana, današnjeg prvog čovjeka hrvatskog rukometa Tomislava Grahovca, dopredsjednika HRS-a, vizionara i kreatora uspona hrvatskog rukometa Zorana Gopca, glavnog tajnika Damira Poljaka i mnogih drugih.

Film nas je na zoran način podsjetio kako je iz male baze od samo 120-150 igrača, jer hrvatska rukometna liga u sezoni 1991/92. imala samo šest klubova, nastala jedan od najmoćnijih svjetskih reprezentacija koja je u nešto više od 30 godina osvojila čak 14 medalja na tri najveća svjetska natjecanja, Olimpijskim igrama, Svjetskom i Europskom prvenstvu.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Svečanoj premijeri prisustvovali su izaslanik Predsjednika RH Zorana Milanovića Tomislav Paškvalin, izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, veleposlanik Kraljevine Danske u Hrvatskoj Ole Henrik Frijs Madsen, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac i brojni drugi gradonačelnici, župani , ali i politički i sportski djelatnici te velikani hrvatskog rukometa.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac istakao je da "s ponosom možemo provesti minute gledajući ovaj film jer rijetko koji sport u Hrvatskoj ili zemljama koje su nam slične može donijeti toliko radosti i zadovoljstva kao rukomet koji je našoj mladoj državi u vrlo važnom trenutku donio prepoznatljivost.

- Uživajte u rukometu koji će naša reprezentacija uskoro pokazati na Svjetskom prvenstvu. Dođite na utakmice, podržite ih, a Hrvatski rukometni savez pratite u radu i napretku jer mi znamo kako se osvajaju medalje.

SP počinje u utorak popodne, a Hrvatska u zagrebačkoj Areni igra prvu utakmicu u srijedu od 20.30 sati protiv Bahreina.