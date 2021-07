Ni krcata dvorana u Kaunasu nije pomogla Litvi da se protiv europskih prvaka Slovenaca domogne Olimpijskih igara.

Prvi put od osamostaljenja, nakon sedam uzastopnih nastupa, Litavci će Igre gledati pred TV-om, a slovenski košarkaši na velebnom će natjecanju nastupiti - prvi put nakon pobjede 96-85.

Luka Dončić (22), naravno, bio je ključ uspjeha Dežele. Mlada NBA zvijezda ubilježio je triple double s 31 košem, 11 skokova i 13 asistencija pred 11.561 navijačem Litve u Žalgiris Areni.

- Bez riječi sam. Naporno smo radili za ovo, nismo imali puno vremena za pripremu, ali svi smo imali isti cilj: doći ovdje i osvojiti ovaj turnir. Uspjeli smo, imamo sjajnu momčad, kemija je nevjerojatna i svi ostavljaju srce na terenu - kazao je Dončić nakon utakmice.

- Čestitam Litvi na sjajnoj utakmici. Fantastična atmosfera i imamo igrače koji znaju kako je igrati takve utakmice. Ponosan sam na ove dečke koji igraju momčadski, bore se skupa, prolaze kroz teške trenutke skupa. Naravno, imamo i Luku s kojim se sve čini lakše. On čini druge igrače boljima. Ovo je velika stvar za mene i cijelu državu - rekao je izbornik Slovenije Aleksander Sekulić.

Nimalo nije razmišljao hoće li doći pomoći nakon naporne NBA sezone koja je završila prije manje od mjesec dana.

- Svako dijete u Sloveniji sanja da nastupi na Olimpijskim igrama, i ja sam sanjao. I tu smo, strašno smo se borili i zaslužili smo biti tamo. Ne stvaram ja povijest, nego mi. Odavde samo možemo ići još prema gore - rekao je Luka.

Iduće pitanje nije dočekao. Suigrači su uletjeli u press sobu.

- Miiii Sloveeenci, miiii Sloveeenci - orilo se prostorijom, a Dončić i Sekulić nisu se mogli izvući suhi.

- Tko ne skače, ni Slovenac. He, he, he - vikali su.

- Mi Slovenci smo mala zemlja s velikim sportskim potencijalom. Nećemo se lako predati - poručio je Dončić.

POGLEDAJTE VIDEO OD 18:55